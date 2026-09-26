Aus nach rund 50 Jahren: Steirisches Skigebiet stellt Betrieb ein

Am Gaberl in der Steiermark endet eine lange Ära: Nach rund fünf Jahrzehnten wird der Liftbetrieb eingestellt. Hohe Kosten für die Beschneiung und sinkende Einnahmen machen einen Weiterbetrieb unmöglich.

Seit rund 120 Jahren ziehen Wintersportler auf dem Gaberl ihre Schwünge. Etwa die Hälfte dieser Zeit waren dort auch Skilifte in Betrieb. Damit ist nun Schluss. Betreiber Thomas Gauss beendet den Skibetrieb und verkauft ihn. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre.

Beschneiung zu teuer

Besonders die Herstellung von Kunstschnee belastete den Betrieb. Rund die Hälfte des Umsatzes sei zuletzt für die notwendige Beschneiung aufgewendet worden, schildert Gauss gegenüber dem ORF. Ohne diese könne das Skigebiet jedoch nicht bestehen. Naturschnee alleine reicht nach seinen Angaben nicht mehr aus, um jene Pistenbedingungen zu schaffen, die von vielen Gästen erwartet werden. Für einen kleinen Betrieb seien die damit verbundenen Ausgaben auf Dauer nicht zu stemmen.

Gemeinde fehlen Mittel

Auch die Gemeinde Maria Lankowitz konnte den Fortbestand des Skibetriebs nicht sichern. Bürgermeister Bernd Mara erklärt gegenüber dem ORF, dass dafür die finanziellen Möglichkeiten fehlen würden. Das Thema sei vonseiten der Gemeinde allerdings immer wieder an das Land herangetragen worden. Betreiber Gauss wiederum appelliert an Wintersportler, gerade kleinere Skigebiete stärker zu unterstützen.

Gaberl bleibt Winterziel

Das Ende der Lifte bedeutet aber nicht das Ende des Winters am Gaberl. Statt des klassischen Skibetriebs sollen künftig andere Freizeitmöglichkeiten stärker in den Mittelpunkt rücken. Das Gaberlgasthaus setzt dabei unter anderem auf Wandern und Langlaufen. Auch die Kinderwiese soll weiterhin ein Angebot für Gäste bleiben.

Neue Wege im Schnee

Damit verändert sich das Winterangebot am Gaberl grundlegend. Wo bisher der Liftbetrieb eine zentrale Rolle spielte, sollen Besucher künftig auf andere Weise Zeit im Schnee verbringen können. Gauss blickt dabei bereits über den bisherigen Skibetrieb hinaus. „Es gibt ein Leben nach dem Winter“, sagt er gegenüber dem ORF abschließend.