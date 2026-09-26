Mitten am Berg bricht Steirer zusammen – und es gibt keinen Handyempfang

Auf der Sonnschienalm kam es am Samstag zu dramatischen Szenen: Ein 46-jähriger Wanderer brach beim Abstieg plötzlich zusammen. Beherzte Ersthelfer reagierten sofort.

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag (26. September) auf der Sonnschienalm Tragöß-Sankt Katharein ab. Ein 46-Jähriger brach plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein, wie die Polizei schildert. Andere Wanderer und ein Jäger begannen sofort mit der Reanimation. Doch ein weiteres Problem erschwerte die Rettung: An der Unglücksstelle gab es keinen Handyempfang.

Wanderer fühlte sich unwohl

Aber der Reihe nach: Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg war gemeinsam mit seiner Partnerin in Richtung Sonnschienalm unterwegs. Bereits beim Aufstieg fühlte sich der 46-Jährige unwohl. Noch bevor die beiden die Alm erreichten, entschieden sie deshalb, umzukehren und wieder in Richtung Jassing abzusteigen.

Plötzlich verlor er das Bewusstsein

Im Bereich des sogenannten Wassersteins passierte es: Plötzlich brach der Wanderer zusammen und wurde bewusstlos. Seine Partnerin rief um Hilfe und wurde glücklicherweise gehört. Ein weiterer Wanderer und ein Jäger in der Nähe hörten die Hilferufe und eilten zu den beiden. Gemeinsam begannen sie sofort damit, den 46-Jährigen zu reanimieren. Doch die Rettung erwies sich als schwierig: „Da am Vorfallsort kein Mobilfunkempfang bestand, musste eine Person weiter in Richtung Tal absteigen, um die Rettungskräfte verständigen zu können“, so die Polizei.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Schließlich erreichten die Bergrettung Tragöß, die Feuerwehr Tragöß und das Team des Rettungshubschraubers C17 den Mann. Der 46-Jährige wurde medizinisch versorgt und stabilisiert, bevor ihn die Einsatzkräfte ins Tal brachten. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark geflogen. Dort wurde der 46-Jährige laut Polizei intensivmedizinisch betreut.