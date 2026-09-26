Zwei Unfälle binnen 20 Minuten: Handy lenkte Fahrerinnen ab

Innerhalb von nur 20 Minuten kam es am Samstagnachmittag in Gutenberg und Weiz zu zwei Unfällen. In beiden Fällen waren die Lenkerinnen während der Fahrt mit einem Handy beschäftigt.

Gegen 16 Uhr war eine 54-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem E-Bike auf der Gemeindestraße „Rabnitzberg“ in Gutenberg unterwegs. Sie fuhr von Norden in Richtung Süden. Auf Höhe eines Gasthauses wollte die Frau während der Fahrt einen Telefonanruf entgegennehmen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Der Sturz hatte für die 54-Jährige schwere Folgen. Laut Landespolizeidirektion Steiermark erlitt sie schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und des Beckens. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.

Nur 20 Minuten später

Doch nur rund 20 Minuten später ereignete sich im Ortsgebiet von Weiz ein weiterer Unfall. Gegen 16.20 Uhr war dort ein zehnjähriges Mädchen aus dem Bezirk Weiz mit ihrem E-Scooter in Richtung Hans-Sutter-Gasse unterwegs. Während der Fahrt hantierte die Zehnjährige mit einem Smartphone. Gleichzeitig lenkte sie ihren E-Scooter nur mit einer Hand.

Gegen Gehsteig geprallt

Dabei geriet das Mädchen ins Straucheln und prallte mit dem Vorderrad gegen die rechte Gehsteigkante. Die Zehnjährige stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Gehsteig auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie alleine unterwegs. Sie trug einen Fahrradhelm und war laut Polizei im Besitz eines gültigen Fahrradausweises.

In Kinderklinik gebracht

Das Mädchen erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Das Rote Kreuz brachte die Zehnjährige zur weiteren medizinischen Versorgung in die Kinderklinik des LKH Graz. Damit ereigneten sich am Samstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle, bei denen laut Landespolizeidirektion Steiermark jeweils ein Mobiltelefon während der Fahrt eine Rolle spielte.