Von 2 auf 26 Grad: Steiermark erwartet große Temperaturunterschiede

In der Steiermark liegen in den kommenden Tagen Früh und Nachmittag weit auseinander: Während es morgens bis auf 2 Grad abkühlt, sind untertags sogar 26 Grad möglich. Und die Sonne bleibt bis in den Oktober.

Am Samstagnachmittag zeigte sich der Himmel über der Steiermark bereits von seiner sonnigen Seite. Unter Hochdruckeinfluss wurden 18 bis 22 Grad erreicht, der Wind blieb schwach. Wer am Abend noch unterwegs ist, kann sich ebenfalls über meist klaren Himmel freuen. In der Nacht macht sich dann aber der Herbst bemerkbar: Die Temperaturen fallen auf 2 bis 10 Grad. Regional können sich zum Sonntagmorgen flache Nebelfelder bilden. „Teils sehr frisch, die Temperaturen gehen auf 2 bis 10 Grad zurück“, heißt es von den Meteorologen der GeoSphere Austria.

Sonne gewinnt am Sonntag

Auch am Sonntag startet nicht überall sofort die Sonne durch. In manchen Tälern und im Südosten kann zunächst Nebel liegen. Ab dem mittleren Vormittag setzt sich laut Prognose aber überall strahlender Sonnenschein durch. Nach 2 bis 10 Grad am Morgen werden am Nachmittag bereits 19 bis 23 Grad erreicht. Im Joglland weht mäßiger Wind aus südlichen Richtungen, sonst bleibt er schwach.

Hoch bleibt auch am Montag am Zug

Mit dem Wochenende ist die sonnige Phase noch lange nicht vorbei. „Das sehr milde und sonnige Hochdruckwetter setzt sich auch in der neuen Woche fort“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Montag lösen sich morgendliche Nebelfelder auf, danach scheint in der gesamten Steiermark die Sonne. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad. In der Früh liegen sie noch zwischen 5 und 10 Grad.

Bis zu 26 Grad am Dienstag

Am Dienstag wird es noch eine Spur wärmer. Die Steiermark erwartet unverändert sonniges, trockenes und tagsüber warmes Wetter. Meist bleibt es windschwach, nur in der nördlichen Obersteiermark kommt mäßiger, föhniger Südwind auf. Während es am Morgen 6 bis 11 Grad hat, werden untertags 20 bis 24 Grad erreicht. In Föhnstrichen sind sogar bis zu 26 Grad möglich. Auch am Mittwoch können in der nördlichen Obersteiermark bei föhnigem Südwind bis zu 26 Grad erreicht werden.

Sonniger Start im Oktober

Und selbst der Monatswechsel bringt laut aktueller Prognose noch keinen Bruch. Am Donnerstag, dem 1. Oktober, setzt sich das sonnige Wetter fort und es bleibt tagsüber mild. Damit begleitet die Sonne die Steiermark von diesem Wochenende bis hinein in den Oktober. Nur in den Morgenstunden erinnert die frische Luft daran, dass der Herbst längst da ist.