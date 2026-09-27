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Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hilmteich.
Nach örtlichem Frühnebel setzt sich am Sonntag in der gesamten Steiermark strahlender Sonnenschein durch.
Steiermark
27/09/2026
Prognose

Strahlender Sonnenschein am Sonntag: Steiermark erwartet bis zu 23 Grad

Der Sonntag startet in Teilen der Steiermark noch mit Nebel und frischen Temperaturen. Danach setzt sich überall die Sonne durch, am Nachmittag werden bis zu 23 Grad erreicht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Der Sonntag, 27. September, macht seinem Namen in der Steiermark alle Ehre. In manchen Tälern sowie im Südosten kann der Tag zwar zunächst noch mit Nebel beginnen, dieser hält sich aber nicht lange. „Ab dem mittleren Vormittag setzt sich überall strahlender Sonnenschein durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit steht der Steiermark ein sehr sonniger und am Nachmittag durchaus milder Herbsttag bevor. Dazu weht überwiegend nur schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Im Joglland kann dieser mäßig ausfallen. In der Früh ist es bei 2 bis 10 Grad noch frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 19 bis 23 Grad.

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