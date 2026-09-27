Nächtlicher Polizeieinsatz bei Lokal im Grazer Stadtzentrum

Gestern spät Abends, gegen 23 Uhr, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit, dass es einen laufenden Polizeieinsatz in der Grazer Innenstadt gibt.

Gestern Abend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Grazer Innenstadt.

Gestern Abend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Grazer Innenstadt.

„Derzeit führt die Polizei im Grazer Stadtgebiet einen länger vorbereiteten Schwerpunkt- und Zugriffseinsatz durch. Für die Bevölkerung herrscht keine Gefahr“, so vonseiten der Landespolizeidirektion am späten Abend.

Mehrere Festnahmen

Es befanden sich zu dem Zeitpunkt zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei unter der Leitung des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark in und vor einem Lokal im Grazer Stadtzentrum. „Grund für die gezielten Maßnahmen ist die Vollstreckung mehrerer Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Graz im Zusammenhang mit Ermittlungen im Suchtgiftbereich“, heißt es weiter.

„Keine Gefahr für die Bevölkerung“

„Für die Bevölkerung und Passanten vor Ort besteht keine Gefahr“, so die Beamten. Die Bürger wurden jedoch gebeten, den Anweisungen der Polizeikräfte im Einsatzbereich Folge zu leisten. Aus ermittlungs- und kriminaltaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details zu den genauen Hintergründen des Einsatzes oder den betroffenen Personen bekanntgegeben werden, betont die Polizei noch abschließend.