Millionen-Impuls im Bezirk Murau: Maxlaunmarkt bringt 5,2 Mio. Euro

Seit Jahrhunderten ist der Niederwölzer Maxlaunmarkt im Bezirk Murau ein fester Bestandteil des steirischen Veranstaltungskalenders. Wie enorm die wirtschaftliche Bedeutung des vierstündigen Traditionsmarktes tatsächlich ist, zeigt nun eine neue Studie des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO Steiermark: Die Veranstaltung löst eine beachtliche österreichweite Wirtschaftsleistung von 5,2 Millionen Euro aus. 4,06 Millionen Euro dieser Gesamtsumme verbleiben dabei direkt in der Steiermark.

Über 96.000 Besucher und 300 Betriebe

Die Zahlen der Studie, die auf den Erhebungen des Vorjahres basieren, sprechen eine klare Sprache: Bei der letzten Ausgabe strömten 96.210 Gäste auf das rund 56.000 Quadratmeter große Marktgelände in Niederwölz. Über 300 Unternehmen nutzten das Event, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Vor allem die heimische Gastronomie und Hotellerie profitieren: Auf diese Branchen entfallen österreichweit 2,15 Millionen Euro der Wertschöpfung. Auch der Einzelhandel lukriert rund 600.000 Euro durch die Marktgäste.

Arbeitsplätze gesichert und Millionen an Steuern

Neben den Umsätzen sichert der Maxlaunmarkt wertvolle Arbeitsplätze in der Region: Umgerechnet hängen rund 55 Beschäftigte (bzw. knapp 44 Vollzeitstellen) direkt oder indirekt mit den Markttagen zusammen. Die damit verbundene Lohn- und Gehaltssumme beläuft sich auf 1,38 Millionen Euro. Darüber hinaus fließen durch das rege Markttreiben rund 2,015 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an den Staat zurück – darunter über eine Million Euro an Umsatzsteuer sowie rund 41.400 Euro an Kommunalsteuer für die Region.