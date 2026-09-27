Kein Weiterkommen mehr: „Libelle“ rettet 80-jährigen Wanderer

Ein 80-jähriger Wanderer geriet im Bereich Seeleiten auf rund 1.600 Metern Seehöhe in eine alpine Notlage. Weil er nicht mehr selbst absteigen konnte, musste ihn der Polizeihubschrauber retten.

Gegen 16.30 Uhr wurden Kräfte der Alpinpolizei zu einer alpinen Notlage im Bereich Seeleiten alarmiert. Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hatte sich bei seiner Wanderung auf rund 1600 Meter Seehöhe verstiegen und konnte nicht mehr selbstständig absteigen. Der in Not geratene Mann wurde unter Einsatz des Polizeihubschraubers „Libelle“ gerettet und unverletzt ins Tal geflogen.