Lkw-Lenker bei Kollision aus Kabine geschleudert: Polizei sucht Autofahrer

Nach einer Kollision auf der A9 bei Wildon wurde ein 53-jähriger Lkw-Lenker aus seiner Fahrerkabine geschleudert und verletzt. Der beteiligte Pkw-Lenker fuhr weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Pkw gekommen sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Pkw gekommen sein.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagfrüh, dem 26. September, auf der A9 Pyhrn Autobahn bei Wildon im Bezirk Leibnitz. Kurz nach 4 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs.

Lkw geriet ins Schleudern

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Pkw gekommen sein. In weiterer Folge geriet der Lastwagen ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Die Wucht des Unfalls hatte schwerwiegende Folgen: Der 53-jährige Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend ins LKH Wagna gebracht.

Zweiter Lenker fuhr weiter: Polizei sucht nach Hinweisen

Der am Unfall beteiligte Pkw-Lenker blieb laut Polizei nicht an der Unfallstelle, sondern setzte seine Fahrt fort. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers liegen in der Mitteilung nicht vor. Die Polizei sucht deshalb sowohl nach dem unbekannten Pkw-Lenker als auch nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Graz-West unter 059 133/6138 entgegen.