Wiese und Bäume in Flammen: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Feuerwehreinsatz am Samstagabend bei Mariazell: Im Grenzgraben bei Halltal standen rund 20 Quadratmeter Wiesenfläche sowie zwei Bäume in Flammen. 18 Einsatzkräfte rückten aus.

Sirenenalarm gab es am Samstag, dem 26. September, gegen 18.30 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Mariazell. Unter dem Einsatzstichwort „B09 – Wiesenbrand“ wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im Grenzgraben bei Halltal alarmiert. Mit zwei Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr zum Brandort aus. Dort angekommen, zeigte sich, dass eine Wiesenfläche von rund 20 Quadratmetern in Flammen stand. Auch zwei Bäume waren laut Feuerwehr bereits vom Feuer betroffen.

5.000 Liter Wasser eingesetzt

Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Dafür wurden zwei Löschleitungen mit jeweils vier Schläuchen aufgebaut. Insgesamt benötigten die Einsatzkräfte rund 5.000 Liter Wasser, um das Feuer zu bekämpfen. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf weitere Flächen ausbreitete.

Feuerwehr drei Stunden im Einsatz

Insgesamt waren 18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mariazell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.