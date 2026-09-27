Nachwuchs am Start: Das große Kinder-Rad-Finale steigt am Kulm

Radsport-Begeisterung in der Obersteiermark: Nach einem erfolgreichen Rennen auf der Kaiserau mit rund 70 Kids steigt am Sonntag das große Finale des Obersteirischen Kinder Rad Cups am Kulm in Bad Mitterndorf.

Der Radsport-Nachwuchs in der Steiermark gibt mächtig Gas: Am vergangenen Samstag, dem 19. September, traten rund 70 begeisterte Kinder beim Kids Race Cup auf der Kaiserau in die Pedale. Neben sportlichem Ehrgeiz und spannenden Rennen stand vor allem der gemeinsame Spaß an der Bewegung auf zwei Rädern im Vordergrund. Nun steuert die erfolgreiche Rennserie direkt auf ihren Jahreshöhepunkt zu: Am kommenden Sonntag, dem 27. September 2026, steigt ab 10 Uhr das große Finale am weltbekannten Kulm in Bad Mitterndorf!

„Jedes Kind ist ein Sieger“

Der veranstaltende Verein Ergo School Race rund um Obmann Benedikt Oswald hat für die jungen Sportler ein Programm auf die Beine gestellt: Niemand geht am Sonntag leer aus – jedes teilnehmende Kind erhält einen Preis sowie ein gut gefülltes Zielsackerl. „Dass auf der Kaiserau rund 70 Kinder dabei waren, zeigt, wie groß die Begeisterung für den Nachwuchsradsport ist“, freut sich Obmann Benedikt Oswald über den enormen Zuspruch. Bei der großen Abschlussverlosung werden unter allen Teilnehmenden wertvolle Sachpreise verlost – darunter als Hauptgewinn ein neues Mountainbike von Christoph Prüller – Auszeit Ausseerland.