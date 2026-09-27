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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
In einer Linkskurve kam der Biker ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde per Helikopter ins Spital geflogen.
Wildaplen
27/09/2026
Kontrolle verloren

Nasse Fahrbahn wurde ihm zum Verhängnis: Biker (53) schwer verletzt

Der Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B24 Hochschwab-Straße im Bezirk Liezen schwer verunglückt. Der Mann aus Niederösterreich musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 27. September 2026 gegen 15.30 Uhr auf der B24 im Gemeindegebiet von Wildalpen (Bezirk Liezen, Steiermark). Nach ersten Erhebungen der Polizei war der 53-Jährige mit seinem Motorrad auf der nassen Fahrbahn unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Rettungshubschrauber brachte den Biker ins Landeskrankenhaus Steyr

Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und der Lenker stürzte schwer. Nach der Erstversorgung vor Ort flog der Rettungshubschrauber „Christophorus 15“ den schwer verletzten Niederösterreicher in das Landeskrankenhaus Steyr. Neben der Polizei standen auch Einsatzkräfte der Rettung und der Feuerwehr im Einsatz.

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