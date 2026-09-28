Bis zu 24 Grad: So startet die Steiermark in die neue Woche

Der Montag (28. September) wird in der Steiermark freundlich und sonnig. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zunächst zwischen 4 und 10 Grad. Örtlich können sich Frühnebelfelder halten, diese lösen sich mit den ersten Sonnenstrahlen im Laufe des Vormittags aber recht bald auf. Danach dominiert in der gesamten Steiermark der Sonnenschein, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Der Wind bleibt zunächst schwach und frischt am Nachmittag stellenweise mäßig auf. Dazu wird es für Ende September mild: Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.