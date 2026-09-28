Schwerer Crash auf A2 forderte fünf Verletzte

Sonntagabend, 27. September 2026, ereignete sich ein Auffahrunfall bei dem eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt wurden.

Kurz vor 21 Uhr ereignete sich auf der A2 Südautobahn im Bereich Ilz (Hartberg-Fürstenfeld) in Fahrtrichtung Graz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu dem Auffahrunfall, wodurch die 63-jährige Lenkerin des vorausfahrenden Pkw schwer verletzt wurde. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen werden. Die vier Insassen des zweitbeteiligten Pkw erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei führt weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang.