Alkohol, Tempo und laute Autos: Steirische Polizei nimmt Roadrunner-Szene ins Visier

Bei einer Schwerpunktaktion gegen die Roadrunner-Szene im Raum Kapfenberg zog die Polizei mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr. Vier Lenker verloren wegen massiver Tempoverstöße ihren Führerschein.

In der Nacht auf Samstag, dem 26. September 2026, führte die Landesverkehrsabteilung (LVA) eine Schwerpunktaktion gegen unerlaubte Fahrmanöver, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verkehrsdelikte durch.

In der Nacht auf Samstag, dem 26. September 2026, führte die Landesverkehrsabteilung (LVA) eine Schwerpunktaktion gegen unerlaubte Fahrmanöver, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verkehrsdelikte durch.

In der Nacht auf Samstag, dem 26. September 2026, führte die Landesverkehrsabteilung (LVA) eine Schwerpunktaktion gegen unerlaubte Fahrmanöver, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verkehrsdelikte durch. Mehrere Polizeistreifen waren im Bereich Kapfenberg sowie in den Gemeinden St. Marein im Mürztal und St. Lorenzen im Mürztal im Einsatz. Dabei wurden Fahrzeuge und deren Lenker gezielt kontrolliert.

Alkohol- und Temposünder im Visier

Im Zuge der Kontrollen führten die Beamten insgesamt 35 Alkovortests und drei Alkomattests durch. Zwei Fahrzeuglenker wurden wegen des Verdachts des Lenkens unter Alkoholeinfluss angezeigt. Bei beiden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch überhöhte Geschwindigkeit führte zu Konsequenzen: Vier weitere Lenker mussten ihre Lenkberechtigung vorläufig abgeben, nachdem bei ihnen massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden waren.

Kennzeichen wegen schwerer Mängel abgenommen

Neben den Kontrollen der Lenker standen auch technische Überprüfungen der Fahrzeuge im Mittelpunkt der Aktion. Bei einem umgebauten Fahrzeug stellten die Polizisten erhebliche Mängel fest. Unter anderem sorgte eine entfernte Abgasnachbehandlung für eine massive Lärmentwicklung. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde das Kennzeichen des Fahrzeugs vorläufig abgenommen. Die Polizei kündigt an, derartige Schwerpunktaktionen auch künftig fortzusetzen. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Bevölkerung vor gefährlichem Fahrverhalten sowie übermäßiger Lärmbelastung zu schützen.