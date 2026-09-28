Steirisches Wirtshaus sagt Danke: 2.800 Gutscheinhefte für die Bergrettung

Mit einer besonderen Aktion bedankt sich das Netzwerk Steirisches Wirtshaus bei den ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergrettern der Steiermark. Insgesamt 2.800 Gutscheinhefte im Wert von 72.800 Euro wurden übergeben.

Sie helfen, wenn Wanderer verunglücken, Bergsteiger in Not geraten oder Menschen in den steirischen Bergen vermisst werden: Rund 1.900 Ehrenamtliche der Bergrettung Steiermark leisten in 53 Ortsstellen wichtige Arbeit – meist in ihrer Freizeit und unter anspruchsvollen Bedingungen. Als Zeichen der Anerkennung für diesen Einsatz überreichte das Netzwerk Steirisches Wirtshaus nun eine besondere Wertschätzung: Insgesamt 2.800 Gutscheinhefte mit einem Gesamtwert von 72.800 Euro sollen den Bergretterinnen und Bergrettern eine genussvolle Auszeit in steirischen Wirtshäusern ermöglichen.

Übergabe in der Grazer Bergrettungs-Zentrale

Die offizielle Übergabe fand in der Zentrale der Bergrettung in Graz statt. Landesleiter Stefan Schröck nahm die Gutscheinhefte stellvertretend für die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer entgegen. „Die Bergretterinnen und Bergretter sind in ihrer Freizeit für andere da und übernehmen dabei eine enorme Verantwortung“, sagt Thomas Stadtegger, Obmann der Angebotsgruppe Steirisches Wirtshaus. Mit den Gutscheinen wolle man Danke sagen und gleichzeitig dazu einladen, regionale Wirtshauskultur und Gastfreundschaft zu genießen.

Neues Gutscheinheft ab November erhältlich

Während die aktuellen Gutscheinhefte bereits an die Bergrettung übergeben wurden, steht die nächste Ausgabe schon bevor. Das Gutscheinheft 2027 vereint insgesamt 65 Mitgliedsbetriebe des Steirischen Wirtshauses. Ab Mitte November soll das neue Heft zum Preis von 26 Euro erhältlich sein. Es bietet die Möglichkeit, verschiedene Wirtshäuser in der Steiermark kennenzulernen – mit regionaler Küche, traditioneller Gastfreundschaft und einem Fokus auf heimische Qualität.