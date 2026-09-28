Großes Bahnhofs-Update in Knittelfeld: 35 Millionen Euro für die Modernisierung

Die Arbeiten am Bahnhof Knittelfeld schreiten voran. Neben neuen Gleisanlagen und Weichen stehen auch Verbesserungen bei Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt des Großprojekts.

Der Bahnhof Knittelfeld bekommt ein umfassendes Modernisierungsprogramm. Die ÖBB investieren rund 35,3 Millionen Euro in die Erneuerung der Bahnanlagen sowie in mehr Komfort für Reisende. Bei einer gemeinsamen Baustellenbegehung informierten sich Nationalratsabgeordneter und Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi, Bürgermeister Harald Bergmann sowie Hans Zwath von der ÖBB-Infrastruktur AG über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Personendurchgang öffnet wieder

Ein wichtiger Schritt ist der Abschluss des Neubaus des Personendurchgangs „Claudius-Höhle“. Die wichtige Fußwegverbindung für die Bevölkerung wird ab 30. September wieder geöffnet. Auch der Inselbahnsteig wurde bereits modernisiert. Seit 18. September steht er wieder vollständig zur Verfügung. Er erhielt unter anderem einen neuen Belag, ein taktiles Leitsystem zur besseren Orientierung sowie eine moderne Beleuchtung.

1.300 Meter Gleis und 17 Weichen erneuert

Auch die Arbeiten an den Gleis- und Weichenanlagen laufen nach Plan. Bereits erneuert wurden rund 1.300 Meter Gleis inklusive Unterbau sowie acht Weichen. Bis Jahresende sollen neun weitere Weichen folgen. Insgesamt umfasst das Bauprogramm damit 17 erneuerte Weichen. Die Arbeiten finden während des laufenden Bahnbetriebs statt. Dafür sind eine genaue Abstimmung und spezielle Maschinen notwendig. Unter anderem kommen Stopfmaschinen, Kräne und Schnellumbauzüge zum Einsatz.

Nächste Bauphase vorbereitet

Parallel laufen bereits die Vorbereitungen für die Modernisierung der Oberleitungsanlagen. Sondierungen wurden durchgeführt und notwendige Baufelder vorbereitet. Ab Anfang 2027 stehen die Herstellung von Mastfundamenten und die Errichtung neuer Oberleitungsmasten auf dem Programm. Danach folgen Arbeiten am Schaltgerüst und an der Spitzenleitung.

Bahnhof als wichtige Mobilitätsdrehscheibe

Hans Zwath von der ÖBB-Infrastruktur AG betont, dass die Umsetzung bei laufendem Betrieb eine besondere Herausforderung darstelle. Durch die Erneuerung der Gleise und Weichen sowie die Verbesserungen am Bahnsteig und beim Personendurchgang werde der Bahnhof langfristig leistungsfähiger. Auch Bürgermeister Harald Bergmann sieht große Vorteile für die Stadt: Der Bahnhof sei eine zentrale Verbindung für Knittelfeld und die gesamte Region. Die Modernisierung bringe Verbesserungen bei Komfort, Orientierung und Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste. Laut Wolfgang Moitzi wird mit dem Projekt gezielt in die Zukunft des regionalen Bahnverkehrs investiert. Mit dem neuen Fahrplan stehen am Bahnhof Knittelfeld künftig 78 Verbindungen pro Tag zur Verfügung – so viele wie bisher noch nie.