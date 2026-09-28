Nach trockenem Sommer: Steirische Winzer ziehen Bilanz

So früh wie noch nie startete heuer die Weinlese in der Steiermark. Trotz trockener und heißer Monate fällt die erste Bilanz erfreulich aus: Die Trauben sind gesund und auch die Erntemenge stimmt.

Bereits Ende August wurden in der Steiermark die ersten Trauben für die Sektproduktion geerntet. Anfang September begann dann die Hauptlese. Mitte des Monats waren viele Betriebe damit bereits weit fortgeschritten oder sogar fertig. Grund dafür waren die hohen Temperaturen, die die Reife und den Zuckergehalt der Beeren rasch steigen ließen. Während der Lese waren deshalb eine schnelle Verarbeitung und die Kühlung der Trauben besonders wichtig.

Regen brachte Entspannung

Geprägt wurde der Jahrgang von trockenen Phasen im Frühsommer und hohen Temperaturen im Hochsommer. Regionale Niederschläge verhinderten in weiten Teilen der Steiermark jedoch größeren Trockenstress. Schwieriger war die Situation auf besonders kargen Standorten. „Generell hat der Regen im Süden die Lage im Weinbau leicht entspannt. Wir rechnen kaum mit Ernteausfällen durch die heurige Trockenheit, wenngleich einzelne Betriebe stark leiden – vor allem solche mit Flächen auf kargen Böden. Weinreben können mit trocken-heißen Bedingungen deutlich besser umgehen als andere Kulturen. Hauptgrund dafür ist die gute und tiefe Verwurzelung bei älteren Reben“, erklärt Martin Palz, Geschäftsführer der Wein Steiermark.

©Wein Steiermark | Lupi Spuma Gesunde Trauben und eine erfreuliche Erntemenge sorgen bei den steirischen Winzern für Freude.

Gesunde Trauben

Zur entscheidenden Reifephase wechselten sich warme Tage und kühle Nächte ab. Die Trauben konnten dadurch bis zur Lese sehr gesund erhalten werden. Laut Wein Steiermark sind damit die Voraussetzungen sowohl für frische und aromatische als auch für kräftigere Weine gegeben. Auch die Menge sorgt für Zuversicht: Nach 244.717 Hektolitern im Jahr 2025 wird heuer erneut mit einer Normalernte gerechnet. Erste Schätzungen gehen sogar von einer Steigerung gegenüber dem Fünfjahresschnitt aus. Bei knapp 5.000 Hektar Rebfläche liegt das Produktionspotenzial zwischen 230.000 und 250.000 Hektolitern.

Winzer sind glücklich

Auch Stefan Potzinger, Obmann der Wein Steiermark, zieht eine positive Bilanz: „Der Jahrgang 2026 wird wieder als sehr guter Weinjahrgang für die Steiermark in die Statistik eingehen.“ Besonders hilfreich seien gemäßigte Niederschläge gewesen, die häufig erst nach der Lese am Nachmittag oder in der Nacht einsetzten. „Wir Winzer konnten uns über gesunde, aromaintensive Trauben mit sehr guten Zucker- und Säurewerten freuen. Jetzt sind wir alle ein wenig müde, aber vor allem sehr glücklich mit dem Ergebnis.“

Junker ab Oktober

Mit dem Ende der Lese rückt nun der steirische Weinherbst mit Sturm, Buschenschankbesuchen und Weinfesten in den Mittelpunkt. Ab 23. Oktober ist außerdem der Steirische Junker als erster junger Wein des Jahrgangs 2026 erhältlich. Am 4. November präsentieren rund 90 Junker-Winzer ihre Weine in der Grazer Stadthalle. Neu ist heuer ein Junker-Ausklang bis Mitternacht.