Sirenenalarm am Morgen: Holzhaufen stand in Flammen

Ein brennender Holzhaufen sorgte am Montagmorgen in Kirchdorf für einen Feuerwehreinsatz. Neun Einsatzkräfte rückten nach dem Sirenenalarm aus. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Die neue Woche begann für die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur mit einem Einsatz. Um 7.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte mittels Sirenenalarm nach Kirchdorf gerufen. Grund dafür war ein brennender Holzstoß. Insgesamt rückten neun Feuerwehrleute mit einem Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus.

Brand gelöscht

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten auf. Der Brand konnte mit einem HD-Rohr gelöscht werden. Damit war die Arbeit für die Feuerwehr allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Nach den Löscharbeiten kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Damit suchten die Feuerwehrleute den Bereich nach verbliebenen Glutresten ab. So wurde der Holzstoß nach dem Brand noch einmal kontrolliert.

Nach 45 Minuten beendet

Nach ungefähr 45 Minuten konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Die neun Feuerwehrleute rückten daraufhin wieder ins Rüsthaus ein. Neben dem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz.