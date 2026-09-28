Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur bei einem Einsatz.
Die Feuerwehr löschte den brennenden Holzhaufen mit einem HD-Rohr.
Kirchdorf
28/09/2026
Einsatz

Sirenenalarm am Morgen: Holzhaufen stand in Flammen

Ein brennender Holzhaufen sorgte am Montagmorgen in Kirchdorf für einen Feuerwehreinsatz. Neun Einsatzkräfte rückten nach dem Sirenenalarm aus. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die neue Woche begann für die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur mit einem Einsatz. Um 7.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte mittels Sirenenalarm nach Kirchdorf gerufen. Grund dafür war ein brennender Holzstoß. Insgesamt rückten neun Feuerwehrleute mit einem Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus.

Brand gelöscht

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten auf. Der Brand konnte mit einem HD-Rohr gelöscht werden. Damit war die Arbeit für die Feuerwehr allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Nach den Löscharbeiten kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Damit suchten die Feuerwehrleute den Bereich nach verbliebenen Glutresten ab. So wurde der Holzstoß nach dem Brand noch einmal kontrolliert.

Nach 45 Minuten beendet

Nach ungefähr 45 Minuten konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Die neun Feuerwehrleute rückten daraufhin wieder ins Rüsthaus ein. Neben dem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur |
Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte nach Glutresten.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at