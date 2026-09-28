Sicherheitsgipfel in Graz: Experten warnen vor neuen Gefahren

Extremismus verlagert sich zunehmend ins Internet, gleichzeitig werden Cyberangriffe professioneller. In der Grazer Burg beriet die steirische Landesspitze am Montag mit Experten über die aktuelle Sicherheitslage.

Beim Sicherheitsgipfel in Graz ging es deshalb darum, wie sich die Steiermark gegen diese Gefahren schützen will.

Beim Sicherheitsgipfel in Graz ging es deshalb darum, wie sich die Steiermark gegen diese Gefahren schützen will.

Extremismus und Cyberkriminalität standen am 28. September beim Sicherheitsgipfel im Weißen Saal der Grazer Burg im Mittelpunkt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) berieten sich dort mit Experten aus Polizei, Staatsschutz, Innenministerium und dem Land Steiermark. Gerald Ortner und Rupert Meixner informierten über Entwicklungen bei Islamismus, Rechts- und Linksextremismus. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der zunehmenden Verlagerung von Extremismus und Terrorismus ins Internet. Thematisiert wurden außerdem Prävention, Früherkennung und Deradikalisierung.

Radikalisierung früher

Laut Landespolizeidirektor Gerald Ortner beginnen Radikalisierungsprozesse immer früher, verlaufen schneller und verlagern sich zunehmend in den digitalen Raum. Deshalb brauche es Prävention, Früherkennung und konsequente Strafverfolgung. Rupert Meixner, Leiter des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Steiermark, nennt dabei eine konkrete Bedrohung: „Die größte Bedrohung in der Steiermark geht vom islamistischen Extremismus in all seinen Ausprägungen aus – vom politischen Islam über salafistische Bewegungen bis hin zum Jihadismus“.

©Land Steiermark/ Binder Sicherheitsgipfel in der Grazer Burg.

63.459 Anzeigen

Neben Extremismus beschäftigt die Behörden auch Cyberkriminalität. Im Jahr 2025 wurden österreichweit 63.459 Cybercrime-Delikte angezeigt. Während Internetbetrug und Erpressungen im Internet zurückgingen, nahmen Cyberangriffe im engeren Sinn zu. Gleichzeitig konnten mehr Straftaten geklärt werden. Die Behörden weisen darauf hin, dass Anzeigen bei Cybercrime-Vorfällen wichtig sind: Sie helfen dabei, Tätergruppen zu verfolgen, Entwicklungen früh zu erkennen und gezielte Präventionsmaßnahmen zu setzen.

Neues Bundesamt

Eine neue Struktur soll bereits ab 1. Oktober 2026 für mehr Schutz sorgen. Dann nimmt das neue Bundesamt für Cybersicherheit auf Grundlage des Netz- und Informationssicherheitsgesetzes 2026 seine Arbeit auf. Es soll zentrale Aufgaben der Cybersicherheit bündeln. Im Mittelpunkt stehen besonders kritische Bereiche wie Energie, Verkehr, Gesundheit und digitale Infrastruktur. „Cyberkriminelle werden professioneller, die Bedrohungen nehmen zu“, sagt Gernot Goluch aus dem Innenministerium.

Schutz für die Steiermark

Auch das Land Steiermark will seine digitale Infrastruktur schützen. Dafür kommen laut Land moderne Schutztechnologien, mehrstufige Schutzsysteme, segmentierte Netzwerke und abgesicherte Rechenzentren zum Einsatz. Regelmäßige Tests sollen mögliche Schwachstellen aufdecken. Zusätzlich setzt das Land auf die ISO-27001-Zertifizierung, klare Abläufe bei Sicherheitsvorfällen sowie die Zusammenarbeit mit Cybersicherheitsstellen. „Auch jeder Einzelne kann mit Hausverstand und Vorsicht im Internet seinen Beitrag leisten“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.