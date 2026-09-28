73-Jähriger hört lauten Knall währen der Fahrt – kurz darauf brennt sein Pkw

Ein lauter Knall aus dem Motorraum, kurz darauf steigt Rauch auf: Auf der L113 bei Mariazell geriet am Montagmittag ein Wagen in Brand. Der 73-jährige Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein 73-Jähriger hört während der Fahrt auf der L113 plötzlich einen Knall aus dem Motorraum, kurz darauf raucht sein Pkw.

Ein 73-Jähriger hört während der Fahrt auf der L113 plötzlich einen Knall aus dem Motorraum, kurz darauf raucht sein Pkw.

Der 73-Jährige war am Montag, 28. September 2026, gegen 12.25 Uhr auf der L113 in Aschbach in Richtung Passhöhe Niederalpl unterwegs. Bei Straßenkilometer 10,3 bemerkte er plötzlich einen lauten Knall aus dem Motorraum. Kurz darauf entwickelte sich Rauch. Der Lenker fuhr noch rund 400 Meter weiter und stellte seinen Wagen neben der Fahrbahn ab. Anschließend konnte er das Fahrzeug selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

Löschversuch scheitert

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der 73-Jährige, den Brand selbst zu löschen. Dafür verwendete er einen mitgeführten Feuerlöscher. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Die Freiwilligen Feuerwehren Gollrad und Mariazell rückten an und übernahmen die Löscharbeiten. Während des Einsatzes musste die L113 für rund 20 Minuten vollständig gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr die Einsatzstelle wieder passieren. Die Fahrzeuge wurden dabei wechselweise einspurig vorbeigeleitet.

Pkw ist Totalschaden

Am Fahrzeug entstand durch den Brand Totalschaden. Auch eine rund zehn Quadratmeter große Wiesenfläche wurde beschädigt. Zusätzlich hinterließ der Vorfall eine etwa 400 Meter lange Ölspur. Die Straßenmeisterei Gußwerk übernahm die Reinigungsarbeiten und band das ausgelaufene Öl. Warum der Pkw in Brand geriet, ist derzeit noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Landespolizeidirektion Steiermark unter Mitwirkung eines Bezirksbrandermittlers.