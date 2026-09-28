15-jähriger Mopedlenker nach Kollision in Kinderklinik geflogen

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in St. Martin im Sulmtal verletzt. Nach der Erstversorgung musste ihn der Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz fliegen.

Bei der Kollision in Bergla wurde ein 15-jähriger Mopedlenker verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen.

Bei der Kollision in Bergla wurde ein 15-jähriger Mopedlenker verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Montag, dem 28. September 2026, gegen 16.50 Uhr im Ortsteil Bergla. Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg war mit seinem Wagen auf einer Gemeindestraße von St. Martin kommend in Richtung eines Kreuzungsbereiches unterwegs. Dort kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Der Jugendliche kam aus Richtung St. Peter.

Heli im Einsatz

Der 15-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Das Österreichische Rote Kreuz und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde der Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in die Kinderklinik Graz geflogen. Der 62-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

„Genauer Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“

Auch an den beiden beteiligten Fahrzeugen ging der Zusammenstoß nicht spurlos vorbei. Laut Polizei entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Eine beim Pkw-Lenker durchgeführte Alkomattestung verlief negativ. Wie genau es zu der Kollision im Kreuzungsbereich kam, ist derzeit noch nicht geklärt. „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.