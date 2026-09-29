1,4 Millionen Kilo Lebensmittel in der Steiermark gespendet

Knapp 1,4 Millionen Kilogramm Lebensmittel hat BILLA in der Steiermark in den ersten acht Monaten 2026 gespendet. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Mahlzeiten-Äquivalenten.

Lebensmittel, die nicht verkauft werden, müssen nicht automatisch im Müll landen. Zwischen 1. Jänner und 31. August 2026 spendeten BILLA, BILLA PLUS und BILLA Kaufleute in der Steiermark insgesamt 1.368.010 Kilogramm Lebensmittel an karitative Einrichtungen. Laut BILLA entspricht diese Menge 3.257.166 Mahlzeiten-Äquivalenten, die armutsbetroffenen Menschen zugutekamen. Für die Berechnung wird das Gewicht durch 0,42 Kilogramm geteilt, die ungefähr einer Mahlzeit entsprechen. Österreichweit wurden in diesem Zeitraum mehr als 7,1 Millionen Kilogramm Lebensmittel gespendet.

Zusammenarbeit vor Ort

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Kooperationen mit Sozialeinrichtungen. Fast jeder Markt arbeitet laut BILLA mit entsprechenden Einrichtungen zusammen. Peter Gschiel, BILLA Vertriebsdirektor in der Steiermark, erklärt: „Lebensmittelrettung ist für uns in der Steiermark eine reine Herzensangelegenheit und gelebte Praxis in jedem einzelnen Markt. Durch die verlässliche Kooperation mit den steirischen Sozialpartner gelingt es unseren Teams tagtäglich, einen nachhaltigen Beitrag gegen Verschwendung zu leisten. Das Engagement unserer Mitarbeiter sowie das unserer Partnerorganisationen zeigt eindrucksvoll, was regionaler Zusammenhalt bewirken kann.“

Rettersackerl verkauft

Neben den Spenden setzt der Lebensmittelhändler auf weitere Maßnahmen. Dazu gehören eine bedarfsgerechte Bestellung in den Märkten sowie Preisnachlässe für Produkte, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen. In der Steiermark wurden in den ersten acht Monaten 2026 insgesamt 19.346 Gebäck-Rettersackerl verkauft. Dazu kamen 90.488 Obst- und Gemüse-Rettersackerl. Auch bei Produkten zum Mitnehmen wird die Menge je nach Bedarf im jeweiligen Markt produziert.

165.198 Kilo Wunderlinge

Auch Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern soll weiterhin genutzt werden. Unter dem Namen „Wunderlinge“ wurden im selben Zeitraum in der Steiermark 165.198 Kilogramm davon vermarktet. Dabei handelt es sich laut BILLA um Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern, aber von bester Qualität. Damit bekommen auch Lebensmittel eine Verwendung, die optisch nicht makellos sind.

Brot wird zu Tierfutter

Für nicht verkauftes Brot und Backwaren gibt es ebenfalls eine weitere Verwendung. Insgesamt 194.667 Kilogramm davon wurden aus steirischen Filialen weiterverarbeitet. Gemeinsam mit dem österreichischen Futtermittelerzeuger Königshofer wurden die übrig gebliebenen Waren zu Tierfutter verarbeitet. Damit ergänzt dieser Weg die Lebensmittelspenden, Rettersackerl und „Wunderlinge“ als weitere Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung.