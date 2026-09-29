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Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenaufgang am Grazer Schloßberg.
Nach regionalem Frühnebel bringt der Dienstag der Steiermark viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad.
Steiermark
29/09/2026
Prognose

Sonne und bis zu 25 Grad: Steiermark bleibt spätsommerlich warm

Die Steiermark darf sich am Dienstag erneut auf viel Sonnenschein und trockenes Wetter freuen. Nach örtlichem Frühnebel steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Der Dienstag, 29. September, setzt das sonnige Herbstwetter in der Steiermark fort. In einigen Regionen können sich in der Früh zwar noch Nebelfelder halten, diese verschwinden laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bereits im Laufe des Vormittags. Danach bleibt es im ganzen Land sonnig, trocken und für Ende September noch einmal angenehm warm. Eine Besonderheit gibt es in der nördlichen Obersteiermark: Dort frischt föhniger Südwind auf. Gleichzeitig werden hier die höchsten Temperaturen des Tages erwartet. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Im Tagesverlauf steigen sie auf 20 bis 25 Grad.

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