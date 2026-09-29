Sonne und bis zu 25 Grad: Steiermark bleibt spätsommerlich warm

Der Dienstag, 29. September, setzt das sonnige Herbstwetter in der Steiermark fort. In einigen Regionen können sich in der Früh zwar noch Nebelfelder halten, diese verschwinden laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bereits im Laufe des Vormittags. Danach bleibt es im ganzen Land sonnig, trocken und für Ende September noch einmal angenehm warm. Eine Besonderheit gibt es in der nördlichen Obersteiermark: Dort frischt föhniger Südwind auf. Gleichzeitig werden hier die höchsten Temperaturen des Tages erwartet. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Im Tagesverlauf steigen sie auf 20 bis 25 Grad.