Schwerer Arbeitsunfall: Vater findet Sohn regungslos in Montagegrube

Ein 23-Jähriger ist bei Reparaturarbeiten an seinem Auto in Riegersburg bewusstlos geworden. Sein Vater fand ihn regungslos in einer Montagegrube. Der junge Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 versorgte den 23-Jährigen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er anschließend in das LKH Graz geflogen.

Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 versorgte den 23-Jährigen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er anschließend in das LKH Graz geflogen.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagnachmittag, dem 28. September, in Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark. Gegen 17.30 Uhr führte ein 23-Jähriger Reparaturarbeiten an seinem Pkw durch. Dafür hatte er das Fahrzeug in einer Garage abgestellt und arbeitete in der darunterliegenden Montagegrube. Zum Reinigen der Bremsscheiben verwendete der Mann laut Polizei mehrere Dosen Bremsenreiniger.

Vater findet Sohn regungslos

Dabei dürfte der 23-Jährige Dämpfe eingeatmet und in weiterer Folge das Bewusstsein verloren haben. Wenig später entdeckte ihn sein Vater regungslos in der Montagegrube. Der Vater setzte sofort einen Notruf ab und konnte seinen Sohn selbstständig aus der Grube heben.

Mit Rettungshubschrauber nach Graz

Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 versorgte den 23-Jährigen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er anschließend in das LKH Graz geflogen. Neben dem Rettungshubschrauber standen die Feuerwehren Kornberg-Bergl, Riegersburg und Lödersdorf sowie das Rote Kreuz Feldbach im Einsatz.