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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Am Montagabend, dem 28. September, kam es auf der B66 im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall.
Feldbach
29/09/2026
Unfall

Alkolenker übersieht Moped: 40-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall auf der B66 bei Feldbach endete am Montagabend für eine 40-jährige Mopedlenkerin im Krankenhaus. Beim beteiligten Autofahrer stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am Montagabend, dem 28. September, kam es auf der B66 im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige war gegen 20.35 Uhr mit ihrem Moped von Mühldorf bei Feldbach kommend in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs.

Autofahrer dürfte Moped übersehen haben

Plötzlich dürfte ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk die vor ihm fahrende Mopedlenkerin übersehen haben. In weiterer Folge fuhr der Mann mit seinem Auto auf das Moped auf. Die 40-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte sie zur weiteren Versorgung in das LKH Feldbach.

Alkotest bei Pkw-Lenker positiv

Bei dem 41-jährigen Autofahrer führte die Polizei einen Alkotest durch. Dieser ergab laut Polizei eine mittelgradige Alkoholisierung.

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