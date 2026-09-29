Alkolenker übersieht Moped: 40-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall auf der B66 bei Feldbach endete am Montagabend für eine 40-jährige Mopedlenkerin im Krankenhaus. Beim beteiligten Autofahrer stellte die Polizei eine Alkoholisierung fest.

Am Montagabend, dem 28. September, kam es auf der B66 im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall.

Am Montagabend, dem 28. September, kam es auf der B66 im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall.

Am Montagabend, dem 28. September, kam es auf der B66 im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige war gegen 20.35 Uhr mit ihrem Moped von Mühldorf bei Feldbach kommend in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs.

Autofahrer dürfte Moped übersehen haben

Plötzlich dürfte ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk die vor ihm fahrende Mopedlenkerin übersehen haben. In weiterer Folge fuhr der Mann mit seinem Auto auf das Moped auf. Die 40-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte sie zur weiteren Versorgung in das LKH Feldbach.

Alkotest bei Pkw-Lenker positiv

Bei dem 41-jährigen Autofahrer führte die Polizei einen Alkotest durch. Dieser ergab laut Polizei eine mittelgradige Alkoholisierung.