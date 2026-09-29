Durchbruch in Leoben: Neue Aluminium-Legierung erobert den Weltmarkt

Österreichische Spitzenforschung erobert die Industrie: Wissenschaftler der Montanuni Leoben haben ein neuartiges Aluminium entwickelt, das extrem leicht zu verarbeiten und gleichzeitig unfassbar stabil ist.

Gemeinsam mit dem Unternehmenspartner AMAG Austria Metall AG, einem der größten Aluminiumrecycler an einem Standort in Europa, wurde daran gearbeitet, das Konzept von ersten Laborproben in die industrielle Fertigung zu überführen.

Gemeinsam mit dem Unternehmenspartner AMAG Austria Metall AG, einem der größten Aluminiumrecycler an einem Standort in Europa, wurde daran gearbeitet, das Konzept von ersten Laborproben in die industrielle Fertigung zu überführen.

Ein jahrzehntelanger Zielkonflikt der Werkstofftechnik gehört dank steirischer Forscher der Vergangenheit an: Aluminium war in der Industrie bisher entweder gut formbar oder besonders fest. Wissenschaftlern der Montanuniversität Leoben rund um Stefan Pogatscher ist es nun gelungen, beide Eigenschaften in einer völlig neuartigen Legierung zu vereinen. Die sogenannten Crossover-Legierungen überschreiten bisher starre Materialgrenzen und bieten der Industrie völlig neue Möglichkeiten.

Der Schlüssel liegt in der „T-Phase“

Herkömmliche Aluminium-Magnesium-Legierungen ließen sich zwar leicht biegen und verformen, wiesen aber eine begrenzte Stabilität auf. Hochfeste Materialien hingegen waren in der Produktion extrem schwer zu verarbeiten. „Wir haben nicht einfach eine bessere Legierung entwickelt. Wir haben gefragt, warum es diese Grenze überhaupt geben muss“, erklärt Professor Pogatscher. Die Lösung fanden die Leobener Forscher in einer speziellen Atomstruktur, der sogenannten T-Phase. Durch die gezielte Mischung von Magnesium, Zink und Kupfer lässt sich das Metall zunächst mühelos formen. Erst durch eine spätere Wärmebehandlung – die direkt im normalen Lackierprozess der Autobauer mitlaufen kann – entwickelt das Aluminium seine extreme Festigkeit.

©MUL/Stöbbauer Am Foto: Univ.-Prof. Dr. Stefan Pogatscher, vom Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie der Montanuniversität Leoben.

Vom Leobener Labor in den Weltraum

Die Innovation entstand im Christian Doppler Labor an der Montanuni und wurde gemeinsam mit dem oberösterreichischen Aluringer AMAG Austria Metall AG zur Serienreife gebracht. Aus winzigen 100-Gramm-Proben im Labor sind heute marktreife Industrieprodukte geworden, die unter dem Namen AMAG CrossAlloy®57 vertrieben werden.

Die Einsatzmöglichkeiten: