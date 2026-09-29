Platz 1: Dieses Wirtshaus serviert das beste Schnitzel in der Steiermark

Wo schmeckt das Wiener Schnitzel in der Steiermark besonders gut? Die Falstaff-Community hat abgestimmt. Fünf steirische Lokale schafften es ins aktuelle Ranking. An der Spitze steht ein bekanntes Wirtshaus.

Das Wiener Schnitzel gehört zu den Klassikern der österreichischen Küche – und über die Frage, wo es am besten schmeckt, lässt sich bekanntlich ausgiebig diskutieren.

Das Wiener Schnitzel gehört zu den Klassikern der österreichischen Küche – und über die Frage, wo es am besten schmeckt, lässt sich bekanntlich ausgiebig diskutieren.

Das Wiener Schnitzel gehört zu den Klassikern der österreichischen Küche – und über die Frage, wo es am besten schmeckt, lässt sich bekanntlich ausgiebig diskutieren. Falstaff ließ deshalb auch 2026 wieder seine Community abstimmen. Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Betriebe, die das traditionelle Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch anbieten.

Steirereck am Pogusch holt Platz eins

In der Steiermark setzte sich heuer das Wirtshaus Steirereck am Pogusch an die Spitze. Das Wirtshaus in Turnau wurde von der Falstaff-Community zum beliebtesten steirischen Lokal für ein originales Wiener Schnitzel gewählt. Damit gehört der Betrieb gleichzeitig zu den neun Bundeslandsiegern Österreichs. Auch Graz ist im Ranking stark vertreten: Auf dem zweiten Platz landete der Landhauskeller, gefolgt vom Mohrenwirt auf Rang drei. Den vierten Platz sicherte sich das Wirtshaus Römerstein. Komplettiert werden die steirischen Top fünf vom Kreuzwirt. Damit kommen zwei der fünf bestplatzierten Betriebe aus der Landeshauptstadt Graz.

Hier gibt es die besten Schnitzel in der Steiermark Sieger Falstaff-Voting Wirtshaus Steirereck am Pogusch, 8625 Turnau Landhauskeller, 8010 Graz Mohrenwirt Graz, 8020 Graz Wirtshaus Römerstein, 8990 Bad Aussee Kreuzwirt, 8051 Thal