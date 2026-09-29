Steirischer Traditionsbetrieb schlittert in Insolvenz: 14 Mitarbeiter betroffen

Die Trieb & Kreimer GmbH & Co KG hat laut AKV ein Sanierungsverfahren beantragt. Rund 1,07 Millionen Euro an Verbindlichkeiten stehen demnach im Raum. Der Betrieb soll fortgeführt werden und die Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Die wirtschaftlich schwierige Situation in der Baubranche trifft einen weiteren steirischen Betrieb. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, hat die Trieb & Kreimer GmbH & Co KG mit Sitz in Weiz beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Zuvor war laut AKV bereits von Gläubigerseite ein Insolvenzantrag gestellt worden. Das Unternehmen habe daraufhin seine Zahlungsunfähigkeit eingestanden. Mit der zeitnahen Eröffnung des Verfahrens sei zu rechnen.

Verbindlichkeiten in Millionenhöhe

Von der Insolvenz sind nach Angaben des AKV derzeit 61 Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,075 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 605.000 Euro auf Banken, rund 141.000 Euro auf Steuer- und Abgabenrückstände sowie rund 329.000 Euro auf Lieferanten. Dem stehen unter anderem Kundenforderungen von rund 110.000 Euro sowie ein Fuhrpark, Maschinen, Werkzeuge und Lagerbestände gegenüber. Auch aus laufenden Service- und Wartungsaufträgen werden weitere Einnahmen erwartet. Eine genaue Bewertung der vorhandenen Vermögenswerte steht noch aus.

Baukrise belastete Weizer Unternehmen

Als Ursachen für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen laut AKV mehrere Faktoren. Dazu zählen die schwierige Entwicklung der Bauwirtschaft und der deutliche Rückgang bei Neubauprojekten. Gleichzeitig seien Personal-, Finanzierungs- und Materialkosten gestiegen. Verlängerte Zahlungsziele, Ausfälle einzelner Auftraggeber sowie ein höherer Bedarf an Vorfinanzierungen hätten die Liquidität zusätzlich belastet. Nachdem schließlich auch die Kreditlinien ausgeschöpft waren, sei das Unternehmen zahlungsunfähig geworden.

Sanierung geplant: Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Trieb & Kreimer ist im Bereich Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation tätig. Das Unternehmen besteht in seiner heutigen Rechtsform seit 1998 und führt einen bereits seit Jahrzehnten in der Region etablierten Betrieb. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 14 Mitarbeiter. Der Betrieb soll fortgeführt werden, um die Arbeitsplätze nach Möglichkeit zu erhalten. Gleichzeitig sind Maßnahmen zur Senkung der Kosten geplant. Ziel ist eine Sanierung des Unternehmens. Den Gläubigern soll eine Quote von 20 Prozent angeboten werden, die innerhalb von zwei Jahren nach rechtskräftiger Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden soll.