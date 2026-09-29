Kollision zwischen Radfahrer und Inlineskater: Mann in Lebensgefahr!

Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.

Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, dem 28. September, gegen 16 Uhr im Bereich Robert-Koch-Straße/Maria-Pfeiffer-Straße in Seiersberg-Pirka. Als die Polizei eintraf, waren das Rote Kreuz und ein First Responder bereits vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in westliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein 50-jähriger Inlineskater entgegen.

Trotz Ausweichmanöver kam es zur Kollision: Mann lebensgefährlich verletzt

Nach Angaben des 50-Jährigen sei der Radfahrer auf ihn zugefahren. Obwohl der Inlineskater noch versucht habe auszuweichen, kam es laut Polizei zu einer Frontalkollision. Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Auch der 50-jährige Inlineskater wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er kam mit leichten Verletzungen ins UKH Graz.