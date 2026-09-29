Kollision zwischen Radfahrer und Inlineskater: Mann in Lebensgefahr!
Schwerer Unfall in Seiersberg-Pirka: Ein Radfahrer und ein Inlineskater kollidierten am Montagnachmittag frontal miteinander. Der 72-jährige Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, dem 28. September, gegen 16 Uhr im Bereich Robert-Koch-Straße/Maria-Pfeiffer-Straße in Seiersberg-Pirka. Als die Polizei eintraf, waren das Rote Kreuz und ein First Responder bereits vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in westliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein 50-jähriger Inlineskater entgegen.
Trotz Ausweichmanöver kam es zur Kollision: Mann lebensgefährlich verletzt
Nach Angaben des 50-Jährigen sei der Radfahrer auf ihn zugefahren. Obwohl der Inlineskater noch versucht habe auszuweichen, kam es laut Polizei zu einer Frontalkollision. Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Auch der 50-jährige Inlineskater wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er kam mit leichten Verletzungen ins UKH Graz.