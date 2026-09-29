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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.
Seiersberg-Pirka
29/09/2026
Schwerer Unfall

Kollision zwischen Radfahrer und Inlineskater: Mann in Lebensgefahr!

Schwerer Unfall in Seiersberg-Pirka: Ein Radfahrer und ein Inlineskater kollidierten am Montagnachmittag frontal miteinander. Der 72-jährige Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, dem 28. September, gegen 16 Uhr im Bereich Robert-Koch-Straße/Maria-Pfeiffer-Straße in Seiersberg-Pirka. Als die Polizei eintraf, waren das Rote Kreuz und ein First Responder bereits vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in westliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein 50-jähriger Inlineskater entgegen.

Trotz Ausweichmanöver kam es zur Kollision: Mann lebensgefährlich verletzt

Nach Angaben des 50-Jährigen sei der Radfahrer auf ihn zugefahren. Obwohl der Inlineskater noch versucht habe auszuweichen, kam es laut Polizei zu einer Frontalkollision. Der 72-Jährige stürzte und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Auch der 50-jährige Inlineskater wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er kam mit leichten Verletzungen ins UKH Graz.

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