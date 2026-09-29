Pension mit 21: Sechs Monate verändern für junge Frau alles

Für eine 21-jährige Obersteirerin sah es zunächst schlecht aus: Ihr Antrag auf Berufsunfähigkeitspension wurde abgelehnt. Die AK Leoben zog vor Gericht und ihre kurze Lehrzeit wurde entscheidend.

Gerade einmal 21 Jahre alt und schon ging es für eine junge Obersteirerin um ihre dauerhafte finanzielle Absicherung. Seit ihrer Geburt leidet sie an einem Gendefekt mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Als sie eine Berufsunfähigkeitspension beantragte, kam jedoch die Ablehnung durch die Pensionsversicherungsanstalt. Die Begründung hatte weitreichende Folgen.

Pension in Gefahr

Laut Arbeiterkammer ging die Pensionsversicherungsanstalt davon aus, dass die junge Frau bereits vor ihrem Einstieg ins Berufsleben unfähig gewesen sei zu arbeiten. Damit hätte sie laut AK niemals Anspruch auf eine Pensionsleistung gehabt. Doch genau an diesem Punkt setzte die AK-Außenstelle Leoben an. Sie war der Ansicht, dass die Obersteirerin beim Berufseinstieg noch über eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit verfügt hatte und zog vor Gericht.

Lehrzeit wird wichtig

Dabei rückte die kurze Lehrzeit der 21-Jährigen in den Mittelpunkt. Denn vor Gericht konnte sich die Arbeiterkammer mit ihrer Argumentation durchsetzen. Damit waren nicht mehr 120 Versicherungsmonate notwendig. Sechs Versicherungsmonate reichten aus und genau diese Voraussetzung konnte die junge Frau durch ihre Lehrzeit erfüllen. Die Entscheidung brachte schließlich die Wende. „Das Gericht gab uns recht! Dadurch reichten statt 120 nur 6 Versicherungsmonate – ihre kurze Lehrzeit war genug“, so die Arbeiterkammer Steiermark.

Pension gesichert

Für die 21-Jährige hat der Rechtsstreit nun konkrete Folgen. Statt ohne Pensionsleistung dazustehen, erhält sie eine dauerhafte Leistung. „Das Ergebnis: Sie bekommt jetzt eine dauerhafte Berufsunfähigkeitspension“, erklärt die Arbeiterkammer Steiermark.