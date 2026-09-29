39-Jähriger kracht mit Beiwagenmaschine gegen Hauswand

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Ein 39-Jähriger kam mit seinem Motorrad samt Beiwagen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Hauswand.

Der 39-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld (NÖ) war gegen 9.10 Uhr auf der Mariazeller Straße (B20) unterwegs. Mit seinem Motorrad mit Beiwagen fuhr er durch das Ortsgebiet von Mariazell in Richtung Gußwerk. Auf Höhe der Peter-Rosegger-Gasse kam es schließlich zum Unfall. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Motorradfahrer laut Zeugenaussage auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte die Beiwagenmaschine gegen eine Hauswand.

Ursache noch unklar

Warum der 39-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang nicht geklärt. Die Landespolizeidirektion Steiermark spricht von einer noch unbekannten Ursache. Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Nach dem Unfall waren zunächst Ersthelfer zur Stelle. Auch ein First Responder des Roten Kreuzes kümmerte sich um den schwer verletzten Mann. Gemeinsam versorgten sie den 39-Jährigen noch am Unfallort.

Ins Spital geflogen

Aufgrund seiner Verletzungen wurde schließlich ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 39-Jährige wurde mit dem Verdacht auf schwere Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 15 in ein Krankenhaus eingeliefert.