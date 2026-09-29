Hauser Kaibling investiert zwei Millionen Euro in den Winter

Am Hauser Kaibling laufen die Vorbereitungen auf die Wintersaison 2026/27. Rund zwei Millionen Euro werden investiert. Neben Pisten und Beschneiung gibt es für Gäste auch eine Neuerung beim Skiticket.

Noch liegt kein Schnee auf den Pisten, am Hauser Kaibling wird aber bereits für den kommenden Winter gearbeitet. Auf rund 80 Hektar Fläche optimiert das Team derzeit Pistenabschnitte und Skiwege. Das entspricht etwa 112 Fußballfeldern. Zusätzlich stehen Begrünungs- und Entwässerungsarbeiten sowie Verbesserungen bei der Beschneiung auf dem Programm. Sämtliche Seilbahnen und Liftanlagen werden im Zuge der jährlichen Revision gewartet und überprüft.

Zwei Millionen Euro für Wintersaison 2026/27

Insgesamt investiert der Hauser Kaibling rund zwei Millionen Euro in die Vorbereitung auf die Wintersaison 2026/27. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschneiung. Fachkräfte warten vor dem Winter die gesamte Anlage und überprüfen ihre Einsatzbereitschaft. Zudem wird in moderne, energieeffizientere Schneeerzeuger investiert. „Ein perfekter Skitag beginnt lange, bevor der erste Schnee fällt. Bereits im Sommer arbeiten wir daran, Pisten, Beschneiung und Infrastruktur optimal auf den Winter vorzubereiten. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen vom ersten bis zum letzten Skitag höchste Qualität und bestmöglichen Komfort zu bieten“, so Geschäftsführer Klaus Hofstätter.

Handy wird zum Ticket

Eine Neuerung erwartet Gäste beim Zugang zu den Liften. Mit dem neuen Smartphone-Ticket kannst du dein Ticket online kaufen, in die App „key2ski“ laden und anschließend das Drehkreuz mit dem Smartphone öffnen. Ein Ticket in Papierform und der Besuch einer Kassa sind damit nicht mehr erforderlich. Dafür werden neue Zutrittsantennen eingesetzt. Zwei neue LED-Walls erweitern zudem das Informationsangebot. Insgesamt stehen Gästen sechs digitale Informationsflächen zur Verfügung.

Sicherheit im Blick

Bevor die Saison startet, werden auch die Sicherheitseinrichtungen überprüft. Dazu gehören Fangnetze und Beschilderungen sowie Rettungs- und Einsatzmittel. Gemeinsame Übungen mit Berg- und Pistenrettung sollen für abgestimmte Abläufe im Ernstfall sorgen. Gleichzeitig wächst das Team für die Wintersaison: Während im Sommer rund 70 Mitarbeiter beschäftigt sind, sind es im Winter etwa 100.

Gästezahl gestiegen

Die aktuellen Arbeiten setzen eine Reihe größerer Investitionen fort. In den vergangenen beiden Jahren flossen rund 36 Millionen Euro in neue Seilbahnen und Infrastruktur. In diesem Zeitraum verzeichnete das steirische Skigebiet ein Gästewachstum von rund 16 Prozent. Im Winter stehen am Hauser Kaibling als Teil der 4-Berge-Skischaukel Schladming und von Ski amadé 123 Pistenkilometer zur Verfügung.