Brand im Schloss Piber: 110 Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Ein Kaminbrand, dichter Rauch und neun vermisste Personen: Im Schloss Piber wurde am Montagabend der Ernstfall geprobt. Rund 110 Einsatzkräfte waren bei der groß angelegten Übung gefordert.

Kurz nach 18 Uhr begann am Montag, dem 28. September 2026, die Abschnittsübung des Abschnittes 1 im Löschbereich der Feuerwehr Piber. Als Schauplatz diente das Schloss Piber. Angenommen wurde ein Kaminbrand, der sich in weiterer Folge auf den Ostteil des Schlosses ausbreitete. Dieser Gebäudeteil war laut Übungsszenario bereits stark verraucht. Zunächst wurden die Feuerwehren Piber und Köflach alarmiert. Auch die Bereichsalarmzentrale „Florian Voitsberg“ wurde für die Alarmierung der Einsatzkräfte hochgefahren.

Weitere Wehren kommen

Bei der Erkundung zeigte sich das Ausmaß des angenommenen Brandes. Deshalb wurden die Feuerwehren Rosental a. d. Kainach, Maria Lankowitz, Kemetberg, Salla, Graden und die BTF Stölzle Oberglas nachalarmiert. Auch die Feuerwehr Bärnbach rückte zum Schloss aus. Wegen der Größe und Komplexität des Szenarios wurde die Einsatzstelle in drei Abschnitte gegliedert. Unterstützung für die Einsatzleitung kam außerdem vom Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Mooskirchen. Das Drohnenteam des Bereiches Voitsberg lieferte Lagebilder aus der Luft.

Neun Personen vermisst

Dann stellte sich im Verlauf der Übung heraus, dass sich noch neun Personen im betroffenen Gebäudeteil befanden. Vom eingerichteten Atemschutzsammelplatz aus wurden insgesamt neun Atemschutztrupps zur Personenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Die vermissten Personen konnten von den Atemschutztrupps beziehungsweise über die Drehleiter gerettet werden. Gleichzeitig musste auch die Löschwasserversorgung sichergestellt werden. Dafür errichteten die Einsatzkräfte vom nahe gelegenen Löschteich eine Zubringerleitung. Zusätzlich erfolgte ein umfassender Außenangriff mit mehreren C-Rohren.

©BFVVO/Abschnitt1/FF Piber | Neun Atemschutztrupps waren bei der Übung zur Personenrettung und Brandbekämpfung im Einsatz.

Rund 110 Kräfte dabei

Nach Abschluss der Übung kamen die rund 110 eingesetzten Kameradinnen und Kameraden beim Rüsthaus Piber zur gemeinsamen Nachbesprechung zusammen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes hatten bei der Übung mitgewirkt. Sie stellten verletzte Personen im Schloss dar und trugen damit zu einer realitätsnahen Durchführung bei. Unter den Übungsbeobachtern und Ehrengästen waren Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Josef Pirstinger, ABI Markus Murgg, ABI Bernhard Haller, Bürgermeister Helmut Lienhard und Vizebürgermeister Heimo Ortner. In den Grußworten wurden das koordinierte Vorgehen und die präzise Zusammenarbeit der Einsatzkräfte hervorgehoben. Die politischen Vertreter dankten den Feuerwehrmitgliedern für ihre freiwillige Einsatzbereitschaft und ihren Dienst an der Bevölkerung.

Abschluss im Rüsthaus

Nach dem angenommenen Großeinsatz fand der Übungsabend schließlich im Rüsthaus Piber seinen Abschluss. HBI Andreas Sorger lud die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort zu Speis und Trank ein.