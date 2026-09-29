Streit im steirischen Landtag: Opposition verlässt geschlossen den Saal

Eine Abstimmungspanne von FPÖ und ÖVP sorgte am Dienstag, dem 29. September, im steirischen Landtag für Wirbel. Als Stunden später eine Wiederholung angekündigt wurde, verließen alle vier Oppositionsparteien den Saal.

Ausgangspunkt des Streits war eine Abstimmung über mehrere aufeinanderfolgende Anträge. Dabei stimmten FPÖ und ÖVP gegen ihren eigenen Antrag. Das Ergebnis wurde festgestellt. Anschließend beschäftigte sich die Präsidiale, also die Runde der Landtagspräsidenten und Klubobleute, mit dem Vorfall. Laut Opposition erklärte der Erste Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) dort, dass es keine neuerliche Abstimmung geben werde.

Plötzlich doch nochmals

Danach wurde die Landtagssitzung wegen der Dringlichen Anfragen unterbrochen. Stunden später folgte jedoch die Wende: Der nun vorsitzführende Zweite Landtagspräsident Werner Amon (ÖVP) kündigte an, die Abstimmung doch zu wiederholen. Daraufhin protestierten SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ; die Opposition sieht in diesem Vorgehen einen Bruch der Geschäftsordnung.

Opposition verließ geschlossen Sitzungssaal

Die vier Oppositionsparteien verließen daraufhin geschlossen den Sitzungssaal und nahmen an der restlichen Landtagssitzung nicht mehr teil. Für sie geht es nicht mehr nur darum, dass FPÖ und ÖVP bei der ersten Abstimmung anders abgestimmt hatten als beabsichtigt. Im Mittelpunkt steht für sie die Frage, ob eine bereits erfolgte Abstimmung deshalb später wiederholt werden darf. „Wer bei einer Abstimmung nicht aufpasst, muss auch das Ergebnis verantworten. Es ist demokratiepolitisch höchst bedenklich, wenn die Regeln im Nachhinein so gebogen werden, dass die Regierungsparteien ihren eigenen Fehler einfach korrigieren können. Heute geht es um einen Antrag – morgen stellt sich die Frage, welchen Wert ein Abstimmungsergebnis überhaupt noch hat“, erklären die Klubobleute der Oppositionsparteien gemeinsam.

©zVg SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ verließen aus Protest geschlossen den Sitzungssaal.

Regeln im Mittelpunkt

Nach Darstellung der Opposition regelt die Geschäftsordnung die Reihenfolge der Abstimmungen genau. Eine Wiederholung, nur weil Fraktionen anders abgestimmt haben als beabsichtigt, sei darin nicht vorgesehen. Entsprechend scharf fällt ihre Kritik aus: „Die Geschäftsordnung ist die Grundlage unserer parlamentarischen Zusammenarbeit. Sie zu untergraben gefährdet die demokratischen Grundregeln des Hauses. Es ist brandgefährlich, wenn die Landtagspräsidenten Deutschmann und Amon sie biegen und brechen, um den Regierungswillen durchzusetzen. Ist das der steirische Weg, den Landeshauptmann Kunasek so gern beschwört?“

Sondersitzung gefordert

SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ fordern nun eine Sondersitzung der Präsidiale. Dort soll der Streit über den Umgang mit der Abstimmung behandelt werden. Für die Opposition wurde mit der angekündigten Wiederholung eine rote Linie überschritten. Sie fordert, das aus ihrer Sicht beschädigte Vertrauen in den Landtag und seine Entscheidungen wiederherzustellen.