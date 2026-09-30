Bis zu 26 Grad: Steiermark erlebt warmen September-Abschluss

Der letzte Septembertag bringt der Steiermark noch einmal überwiegend sonniges und sehr mildes Wetter. In den Morgenstunden können sich regional Nebelfelder halten, diese bilden sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bereits am Vormittag zurück. Danach überwiegt der Sonnenschein. Gleichzeitig frischt der Wind aus Süd bis Südost wieder auf. Vom Paltental bis nach Mariazell weht er zeitweise lebhaft. Besonders mild wird es im unteren Ennstal: Bei föhnigem Südwind können dort bis zu 26 Grad erreicht werden. In den übrigen Regionen liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. Deutlich frischer startet der Tag mit Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad.