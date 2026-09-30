„9 Plätze – 9 Schätze“: Diese drei Orte gehen für die Steiermark ins Rennen

Die Suche nach Österreichs schönsten verborgenen Plätzen geht in die nächste Runde. Zum mittlerweile 13. Mal kürt der ORF bei „9 Plätze – 9 Schätze“ einen Sieger aus den neun Bundesländern. Bevor es am 26. Oktober zum österreichweiten Finale kommt, steht zunächst die Entscheidung innerhalb der Steiermark an. Drei steirische Kandidaten gehen 2026 ins Rennen: die Riegersburg in der Südoststeiermark, das Stift St. Lambrecht im Bezirk Murau und die Talbachklamm in Schladming.

Diese Schätze gehen für die Steiermark ins Rennen

Damit schickt die Steiermark drei Plätze ins Rennen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die weithin sichtbare Riegersburg steht ebenso zur Wahl wie das traditionsreiche Stift St. Lambrecht und die von Wasser und Felsen geprägte Talbachklamm. Welcher dieser drei Orte schließlich die Steiermark beim großen Finale vertreten wird, liegt in den Händen des Publikums. Zunächst werden die Kandidaten vom 30. September bis 2. Oktober in den ORF-Regionalangeboten vorgestellt.

„9 Plätze – 9 Schätze“: Diese Orte gehen für die Steiermark ins Rennen Riegersburg

Stift St. Lambrecht

Talbachklamm

Voting startet am 2. Oktober

Ab 2. Oktober können die Steirerinnen und Steirer telefonisch oder per SMS für ihren Favoriten abstimmen. Das Bundesländer-Voting läuft bis 6. Oktober. Zwei Tage später, am 8. Oktober, wird bekannt gegeben, welcher der drei Plätze das Rennen innerhalb der Steiermark gemacht hat. Der steirische Gewinner tritt anschließend gegen die acht Sieger aus den anderen Bundesländern an.

Großes Finale am Nationalfeiertag

Die Entscheidung über den österreichweiten Sieger fällt traditionell am Nationalfeiertag. Am 26. Oktober präsentieren Armin Assinger und Barbara Karlich ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON die neun Finalisten. Gemeinsam mit Vertretern der Landesstudios, prominenten Gästen und dem TV-Publikum wird schließlich der diesjährige Sieger gekürt. Wer auch die Plätze kennenlernen möchte, die es nicht ins Finale geschafft haben, bekommt im November noch einmal Gelegenheit dazu: Am 9. November werden in „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ alle 27 Kandidaten des heurigen Jahres präsentiert.