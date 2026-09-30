„Berg aus Eisen“ ruft wieder: Erzbergrodeo-Termin für 2027 steht fest

Der Termin für das nächste Red Bull Erzbergrodeo steht fest: Von 27. bis 30. Mai 2027 wird der Steirische Erzberg wieder zum Schauplatz für mehr als 1.000 Offroad-Piloten und zahlreiche Fans.

Nach der Jubiläumsausgabe 2026 laufen bereits die Vorbereitungen für das nächste Red Bull Erzbergrodeo. Von 27. bis 30. Mai 2027 soll sich die internationale Extreme-Enduro-Szene wieder am Erzberg in der Steiermark treffen. Es wird die mittlerweile 31. Ausgabe der Großveranstaltung. Dabei wollen die Veranstalter nicht einfach das bisherige Programm wiederholen. Unter anderem soll der beliebte Rocket Ride am ersten Veranstaltungstag erweitert werden. Das Steilhangrennen zählt seit Jahren zu den Publikumsmagneten. „Stillstand bedeutet für uns Rückschritt“, sagt Veranstalter Karl Katoch. Man wolle daher auch die 31. Ausgabe mit neuen Ideen weiterentwickeln.

Änderungen beim Iron Road Prolog

Neuerungen sind auch für den Iron Road Prolog vorgesehen, der am Freitag und Samstag über die Bühne geht. Mehr als 1.200 Teilnehmer sollen dabei auf die Strecke gehen können. Neben klassischen Einzylinder-Enduros sind auch leistungsstarke Zweizylinder-Adventure-Bikes, Elektromotorräder, Scooter und Quads startberechtigt. Besonders der Zweizylinder-Klasse wollen die Veranstalter 2027 mehr Platz einräumen. Dafür sind Anpassungen am Streckenprofil geplant.Auch Elektromotorräder sollen erneut eine wichtige Rolle spielen. 2026 waren sie erstmals bei sämtlichen Rennbewerben zugelassen. Drei elektrisch angetriebene Motorräder erreichten sogar das Ziel des Hauptrennens. Für 2027 soll das Reglement für Elektro- und Verbrennermotorräder weiter angepasst werden.

Nur 15 Fahrer schafften es 2026 ins Ziel

Wie anspruchsvoll der Erzberg ist, zeigte sich einmal mehr bei der Jubiläumsausgabe. Von 500 gestarteten Teilnehmern des Hauptrennens erreichten innerhalb der vierstündigen Renndauer lediglich 15 das Ziel. Den Sieg holte sich der Deutsche Manuel Lettenbichler. Für den KTM-Werksfahrer war es bereits der fünfte Erfolg in Folge beim Erzbergrodeo. Insgesamt nahmen 2026 knapp 1.200 Fahrer aus 41 Nationen an den verschiedenen Bewerben teil. Auch für die kommende Ausgabe werden Teilnehmer aus zahlreichen Ländern erwartet.

Anmeldung startet im November

Wer 2027 selbst am „Berg aus Eisen“ antreten möchte, sollte sich den 16. November 2026 vormerken. An diesem Montag startet um 9 Uhr die Fahreranmeldung für das Red Bull Erzbergrodeo 2027. Neben dem eigentlichen Rennen spielt mittlerweile auch das 2026 eingeführte Hard Enduro World Ranking eine Rolle. Das Erzbergrodeo wird dabei in der höchsten Kategorie „Supreme“ geführt. Für einen Sieg gibt es 2.000 Punkte für die internationale Rangliste.