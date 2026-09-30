70 Jahre für Bildung und Kultur: Steirisches Volksbildungswerk feiert Jubiläum

Seit sieben Jahrzehnten steht das Steirische Volksbildungswerk für Erwachsenenbildung, Kultur und die Pflege steirischer Traditionen. Das runde Jubiläum wurde nun mit einem Festakt im Grazer Landhaus gefeiert.

Ein besonderer Geburtstag wurde am Samstagabend, dem 26. September, im Rittersaal des Grazer Landhauses gefeiert: Das Steirische Volksbildungswerk blickt auf mittlerweile 70 Jahre zurück. Zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft nahmen an dem Festakt teil. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, der ehemalige Landtagspräsident Franz Majcen sowie die Landtagsabgeordneten Sandra Holasek und Klaus Zenz. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung einer Einrichtung, die seit ihrer Gründung im Jahr 1956 Bildungs- und Kulturangebote für unterschiedliche Generationen schafft.

Von traditionellem Handwerk bis zur Seniorenarbeit

Das Angebot des politisch unabhängigen Volksbildungswerks ist breit gefächert. Die Themen reichen von Baukultur, Ortsbild und Denkmalpflege über traditionelles Handwerk bis hin zu Angeboten für Senioren. Auch Geschichte, Kunst, Literatur und die Stärkung des Ehrenamtes gehören zu den Schwerpunkten. Landtagspräsident Gerald Deutschmann bezeichnete die Arbeit der vergangenen 70 Jahre als wichtigen Beitrag zur steirischen Bildungs- und Kulturlandschaft. Gerade angesichts gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen brauche es Einrichtungen, die unterschiedliche Generationen erreichen und gleichzeitig Wissen, Werte und Traditionen vermitteln, betonte er beim Festakt.

©Hacker LH Mario Kunasek zeichnete das Volksbildungswerk-Duo Willi Gabalier (l.) und Thomas Matuska (r.) mit dem LH-Coin aus.

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte das Jubiläum. „70 Jahre Steirisches Volksbildungswerk stehen für Bildung, Kultur und gelebte Gemeinschaft in der Steiermark“, sagte er. Die Institution sei dabei „nah an den Menschen, offen für Neues und gleichzeitig fest in unseren Regionen verwurzelt“. Besonderen Dank sprach Kunasek Präsident Willi Gabalier, Geschäftsführer Thomas Matuska und dem gesamten Team aus. Gabalier steht seit 2023 an der Spitze des Volksbildungswerks. Beim Festakt zeichnete Kunasek Gabalier und Matuska zudem mit dem LH-Coin aus.

Nachwuchs für steirische Vereine gewinnen

Ein besonderes Augenmerk liegt derzeit auch auf der Zukunft der steirischen Volkskultur. Kunasek hob die 2025 gestartete „Vereinsakademie für Volkskultur- und Kulturerbevereine“ hervor. Sie bietet Weiterbildungen für Menschen, die sich in entsprechenden steirischen Vereinen engagieren. Gleichzeitig soll sie dabei helfen, Nachwuchs zu gewinnen und junge Menschen für Volkskultur und kulturelles Erbe zu interessieren. „Unsere Vereine und die vielen ehrenamtlich engagierten Steirerinnen und Steirer sind unverzichtbare Träger unserer Volkskultur“, so Kunasek. Die Vermittlung von Wissen und die Unterstützung des Ehrenamtes seien aus seiner Sicht wichtige Beiträge zum Erhalt kultureller Traditionen.