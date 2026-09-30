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Passant entdeckt Waldbrand: Feuerwehren rücken zum Gerschkogel aus
Am Dienstag, dem 29. September, wurden die Feuerwehren Götzendorf, Oberzeiring und Pöls um 18.04 Uhr zum Waldbrand am Gerschkogel alarmiert.
Götzendorf
30/09/2026
Einsatz

Passant entdeckt Waldbrand: Feuerwehren rücken zum Gerschkogel aus

Ein Waldbrand hat am Dienstagabend mehrere Feuerwehren im Bereich des Gerschkogels bei Götzendorf gefordert. Dank eines aufmerksamen Passanten wurde das Feuer frühzeitig entdeckt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Am Dienstag, dem 29. September, wurden die Feuerwehren Götzendorf, Oberzeiring und Pöls um 18.04 Uhr zum Waldbrand am Gerschkogel alarmiert. Die Brandstelle befand sich in einem abgelegenen Gebiet. Ein Passant hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt und die Einsatzkräfte anschließend zur Brandstelle gelotst. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten stellte vor allem die Wasserversorgung eine Herausforderung dar. Deshalb wurde zusätzlich die Feuerwehr Rothenthurm nachalarmiert.

Feuer in der Nähe einer Freileitung

Für die Einsatzkräfte kam eine weitere Besonderheit hinzu: Der Brand war im Bereich einer Freileitung ausgebrochen. Daher wurde auch das zuständige Energieversorgungsunternehmen über den Vorfall informiert. Den Feuerwehren gelang es schließlich, den Waldbrand rasch unter Kontrolle zu bringen. Eine weitere Ausbreitung der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche versteckte Glutnester. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

Passant entdeckt Waldbrand: Feuerwehren rücken zum Gerschkogel aus
©FF Götzendorf/FF Pöls
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 09:42 Uhr aktualisiert
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