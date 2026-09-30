Anstieg: Spritpreise in der Steiermark erreichen „neuen Monatshöchstwert“

Die Spritpreise haben in der Steiermark im September einen neuen Monatshöchstwert erreicht. Besonders Diesel ist mit durchschnittlich 2,18 Euro pro Liter teuer. Der VCÖ fordert nun Gegenmaßnahmen.

Autofahren ist in der Steiermark im September noch einmal deutlich teurer geworden. Der durchschnittliche Medianpreis für einen Liter Diesel kletterte auf 2,18 Euro und erreichte damit laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) einen neuen Monatshöchstwert.

Spritpreise in der Steiermark erreichten im September neuen Monatshöchstwert

Noch im August kostete ein Liter Diesel in der Steiermark im Schnitt rund 2,00 Euro. Im September waren es bereits 2,18 Euro. Bei Eurosuper ging es im selben Zeitraum von 1,76 auf 1,91 Euro nach oben. Der VCÖ beruft sich bei seiner Auswertung auf Daten der E-Control. Damit macht sich der Verbrauch des eigenen Autos zunehmend deutlich im Geldbörsel bemerkbar. Ein Diesel-Pkw, der acht Liter auf 100 Kilometer benötigt, verursacht bei den aktuellen Preisen Spritkosten von rund 17,40 Euro für diese Strecke. Bei fünf Litern Verbrauch sind es dagegen 10,90 Euro. Bei einem Benziner liegen die entsprechenden Kosten bei 15,30 beziehungsweise 9,60 Euro.

VCÖ sieht Nahost-Krise als Preistreiber

Als Gründe für die Entwicklung nennt der VCÖ unter anderem die Krise im Nahen Osten und ein sinkendes Angebot an Treibstoffen auf dem Weltmarkt. „Wir in Österreich haben keine Möglichkeit, das Angebot an Treibstoffen zu erhöhen. Wir haben aber Einfluss auf unsere Nachfrage und auch die Fähigkeit, den Spritverbrauch deutlich zu reduzieren“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Sie fordert deshalb politische Maßnahmen, um den Treibstoffverbrauch zu senken.

Forderung nach niedrigeren Tempolimits

Der VCÖ bringt dabei auch vorübergehend niedrigere Höchstgeschwindigkeiten ins Spiel. Konkret werden unter anderem Tempo 90 statt 100 auf Freilandstraßen und Tempo 120 statt 130 auf Autobahnen vorgeschlagen. Unter Berufung auf Berechnungen des Umweltbundesamtes argumentiert der Verkehrsclub, dass diese Limits österreichweit rund 110 Millionen Liter Treibstoff pro Jahr einsparen könnten. Noch stärkere Reduktionen verspricht sich der VCÖ von Tempo 80 auf Freilandstraßen sowie Tempo 100 auf Autobahnen und Schnellstraßen. „Zusätzlich sinkt die Lärm- und Abgasbelastung, die Verkehrssicherheit steigt und weniger Geld fließt für Erdölimporte von Österreich ins Ausland“, argumentiert Schenk.

20 Prozent Rabatt auf Klimatickets gefordert

Bei Tempolimits soll es nach Vorstellung des VCÖ allerdings nicht bleiben. Der Verkehrsclub fordert außerdem einen zeitlich begrenzten Rabatt von 20 Prozent auf das österreichweite Klimaticket sowie die regionalen Klimatickets. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, zumindest einen Teil der Autofahrten durch öffentliche Verkehrsmittel zu ersetzen. Auch Unternehmen sieht der VCÖ in der Pflicht. Sie könnten Beschäftigte etwa mit Öffi-Jobtickets und Jobrädern unterstützen oder die Bildung von Fahrgemeinschaften erleichtern.

So können Autofahrer selbst Sprit sparen

Unabhängig von politischen Maßnahmen könne auch der persönliche Fahrstil einen Unterschied machen. Der VCÖ empfiehlt langsames und vorausschauendes Fahren sowie möglichst gleichmäßige Geschwindigkeiten. Häufiges starkes Beschleunigen und Stop-and-go treiben den Verbrauch hingegen nach oben. Auch frühes Hochschalten, der richtige Reifendruck und der Verzicht auf unnötige Dachboxen können den Verbrauch reduzieren. Die Klimaanlage sollte nicht stärker als nötig eingestellt und der Motor im Stand nicht unnötig laufen gelassen werden. Wie stark sich ein niedriger Verbrauch derzeit finanziell auswirkt, zeigt eine einfache Rechnung: Bei einem Dieselpreis von 2,18 Euro kostet eine 100-Kilometer-Fahrt mit acht Litern Verbrauch rund 17,40 Euro. Wer mit fünf Litern auskommt, zahlt für dieselbe Strecke rund 10,90 Euro – und damit etwa 6,50 Euro weniger.