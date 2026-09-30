Vorsicht vor dem schnellen Messe-Deal: AK warnt vor Kaufdruck

Die Herbstsaison bringt wieder zahlreiche Messen – und damit vermeintliche Schnäppchen und Sonderangebote. Die Arbeiterkammer warnt jedoch vor vorschnellen Vertragsabschlüssen: Wer direkt auf einer Messe kauft oder einen Vertrag unterschreibt, hat grundsätzlich kein Rücktrittsrecht. Ein besonders günstiger Messepreis, ein nur kurzfristig verfügbares Angebot oder ein Verkäufer, der zur raschen Entscheidung drängt: Gerade bei größeren Anschaffungen kann die Versuchung groß sein, noch vor Ort zuzuschlagen. Doch genau hier sollten Konsumenten vorsichtig sein. Denn ein Vertragsabschluss auf einer Messe wird in diesem Punkt wie ein Kauf in einem Geschäft behandelt. Wer unterschreibt, kann seine Entscheidung daher nicht einfach rückgängig machen, nur weil er später ein günstigeres Angebot findet.

Preise schon vor der Messe vergleichen

Besonders bei teuren Anschaffungen wie Möbeln oder Küchen empfiehlt die Arbeiterkammer, bereits vor dem Messebesuch Vergleichsangebote einzuholen. „Es gibt aber keine Vergleichsmöglichkeit, daher wissen Konsument oft nicht, ob das Angebot tatsächlich so günstig ist, wie behauptet wird“, erklärt Bettina Schrittwieser, Bereichsleiterin des AK-Konsumentenschutzes. Von zeitlichem Druck sollten sich Besucher ebenfalls nicht zu einer Unterschrift bewegen lassen. Viele Veranstaltungen dauern mehrere Tage. „Viele Messen laufen über mehrere Tage, so dass man über die Entscheidung schlafen kann“, rät Schrittwieser.

Was steckt tatsächlich im Angebot?

Genau hinsehen sollten Kunden auch beim Leistungsumfang. Wird beispielsweise ein „Laufmeter Küche“ zu einem bestimmten Preis beworben, bedeutet das nicht automatisch, dass sämtliche benötigten Bestandteile enthalten sind. Sockel, Beleuchtung, Hochschränke, Griffe, Beschläge oder Abschlussleisten können Teil des Preises sein – müssen es aber nicht. Vor Vertragsabschluss sollte daher genau geklärt werden, welche Leistungen und Produkte tatsächlich im Angebot enthalten sind.

Vorsicht bei Abos und Mitgliedschaften

Nicht nur größere Anschaffungen können auf Messen zur Kostenfalle werden. Laut AK kommt es auch immer wieder zu Problemen mit Zeitschriften-Abonnements sowie Versicherungs- oder Clubmitgliedschaften. Besondere Aufmerksamkeit sei geboten, wenn mit einer kostenlosen Mitgliedschaft, einer einmaligen Spende oder einem guten Zweck geworben wird. „Wer eine Unterschrift leistet, hat einen Vertrag abgeschlossen und kommt oft nicht mehr raus“, warnt Schrittwieser.

Rücktrittsrecht kann vereinbart werden

Wer sich die Möglichkeit offenhalten möchte, von einem Messekauf wieder zurückzutreten, kann versuchen, ein entsprechendes Rücktrittsrecht ausdrücklich mit dem Verkäufer vertraglich zu vereinbaren. Vor größeren Käufen empfiehlt die AK zudem einen Blick auf den Unternehmenssitz. Sitzt der Anbieter im Ausland, könnten etwa bei Serviceleistungen hohe Anfahrtskosten entstehen. Auch die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen kann dadurch schwieriger werden. Die wichtigste Empfehlung für Messebesucher lautet daher: Preise vergleichen, Vertragsbedingungen genau lesen und sich auch von vermeintlich einmaligen Schnäppchen nicht zu einer vorschnellen Unterschrift drängen lassen.