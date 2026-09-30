30 Millionen Euro zum 30er: Steirerkraft eröffnet neues Werk

30 Jahre Steirerkraft, knapp 30 Millionen Euro Investition: Die Alwera-Gruppe baut ihren Standort in Wollsdorf bei St. Ruprecht an der Raab kräftig aus. Herzstück der Expansion ist ein neues Produktions- und Logistikwerk, in dem künftig unter anderem Kürbiskerne und Käferbohnen abgefüllt und für die Auslieferung vorbereitet werden. Mit der Investition sollen bislang auf mehrere Standorte verteilte Produktions- und Lagerbereiche gebündelt werden. Dafür wurde ein unmittelbar an das bestehende Werk angrenzendes Betriebsareal zugekauft und adaptiert. Für Steirerkraft bedeutet das zum 30-jährigen Bestehen einen der größten Entwicklungsschritte der Unternehmensgeschichte.

Produktion und Logistik werden gebündelt

Die bisher an einem Mietstandort in Dietmannsdorf angesiedelte Abfüllung wurde nach Wollsdorf verlegt. Gleichzeitig werden dort externe Lager zusammengeführt. Lieferungen an den Handel, die Gastronomie und Großkunden können künftig zentral vorbereitet werden. Allein die neue Logistikzone umfasst rund 4.000 Quadratmeter. Bis zu zehn Lkw können dort gleichzeitig abgefertigt werden. Weitere 4.000 Palettenplätze stehen für Verpackungsmaterialien wie Flaschen, Dosen, Folien und Kartons zur Verfügung. „Mit dieser Investition optimieren wir die gesamte innerbetriebliche Logistik“, erklärt Alwera-Vorstandsmitglied Andreas Cretnik. Rohstoffe und Verpackungen könnten auf kürzeren Wegen zu den Produktionsanlagen gebracht und fertige Waren schneller ausgeliefert werden. Das steigere die Produktivität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit.

Drei Werke mit klarer Aufgabenverteilung

Der Standort wird künftig in drei Bereiche gegliedert. Im bestehenden „Werk 1“ dreht sich alles um den Kürbiskern: Dort werden die Kerne angenommen, aufbereitet und gelagert sowie direkt an Industriekunden geliefert. „Werk 2“ ist für die Kernölproduktion vorgesehen. Im neuen „Werk 3“ befinden sich Abfüllung und zentrale Auslieferung. Damit entsteht ein durchgängiger Warenfluss durch das Betriebsgelände. Allein bei der Einlagerung der Kürbiskerne sollen sich durch die neue Anordnung die notwendigen Staplerwege halbieren. „Wir bewegen dieselbe Warenmenge mit deutlich weniger Zeit- und Energieaufwand“, erklärt Estyria-Geschäftsführerin Martina Hubmann. Gleichzeitig wurde die Staplerflotte erneuert: 29 neue Elektrostapler kommen zum Einsatz.

14 externe Lager werden zusammengeführt

Auch bei den Transportwegen soll die Neuorganisation Einsparungen bringen. Insgesamt 14 bisher externe Lager werden am Standort gebündelt. Dadurch sollen zusätzliche Fahrten und damit Energieverbrauch und Emissionen reduziert werden. Auf einen kompletten Neubau auf bisher unbebautem Grund wurde bewusst verzichtet. Stattdessen werden bereits vorhandene Hallen genutzt und für die Lebensmittelproduktion sowie Logistik adaptiert. „So schaffen wir zusätzliche Kapazitäten, ohne weitere Flächen zu versiegeln. Das war uns besonders wichtig“, betont Hubmann.

Mehr als 1.000 Vertragslandwirte liefern Rohstoffe

Von der Standortentwicklung sollen auch die mehr als 1.000 heimischen Vertragslandwirte profitieren, deren Rohstoffe von der Unternehmensgruppe verarbeitet werden. Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer bezeichnet die knapp 30 Millionen Euro schwere Investition als „starkes Zeichen für die Steiermark und unsere Landwirtschaft“. Entscheidend sei die Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung und Vermarktung, um Wertschöpfung in der Region zu halten. „Gerade in herausfordernden Zeiten brauchen unsere Bäuerinnen und Bauern starke Partner, die ihre Erzeugnisse verarbeiten, veredeln und erfolgreich auf den Markt bringen“, so Schmiedtbauer.

Steirerkraft bekommt neuen Auftritt

Der 30. Geburtstag bringt für Steirerkraft nicht nur ein neues Werk, sondern auch einen neuen Markenauftritt. Die bekannte Form der Kernölflasche bleibt bestehen, Etiketten und Verschlüsse werden allerdings überarbeitet. Zusätzlich bekommt die Marke einen neuen Webauftritt samt Webshop. Eine Kampagne im Oktober soll zeigen, wie vielseitig steirische Produkte in der Küche verwendet werden können. „Mit dem klareren Auftritt möchten wir auch jüngere Menschen ansprechen und für diese Vielfalt begeistern“, erklärt Steirerkraft-Marketingleiterin Elisabeth Mittelbach-Krenn. Die Herkunft und die bekannten Merkmale der Marke sollen trotz des neuen Erscheinungsbildes erhalten bleiben.