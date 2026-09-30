Zwei Verletzte bei Crash: B70 nach Unfall gesperrt

Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge: Ein Auffahrunfall auf der B70 sorgte am Dienstagabend für einen größeren Einsatz. Die Bundesstraße musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Ein Auffahrunfall auf der B70 hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte in Söding gefordert. Zwei Personen wurden dabei verletzt, zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Ein Auffahrunfall auf der B70 hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte in Söding gefordert. Zwei Personen wurden dabei verletzt, zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Ein Auffahrunfall auf der B70 hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte in Söding gefordert. Zwei Personen wurden dabei verletzt, zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Für die Versorgung der Verletzten und die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Gegen 17.06 Uhr wurden am 29. September die Freiwilligen Feuerwehren Söding und Köppling zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Am Einsatzort stellte Einsatzleiter ABI Christian Reinisch zwei verletzte Personen sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge fest.

Straße nach rund einer Stunde wieder frei

Gemeinsam mit der Polizei sicherten die Feuerwehrkräfte zunächst die Unfallstelle ab. Aufgrund des Einsatzes wurde die B70 anschließend in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Für den Verkehr richteten die Einsatzkräfte eine Umleitung über eine nahe gelegene Nebenstraße ein. Parallel dazu kümmerten sich das Rote Kreuz und die Feuerwehr um die beiden Verletzten. Nähere Angaben zur Schwere ihrer Verletzungen machte die Feuerwehr in ihrem Bericht nicht.

Straße nach rund einer Stunde wieder frei

Nach der Versorgung der Unfallbeteiligten wurden die beschädigten Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernt und an einem sicheren Ort abgestellt. Zudem mussten ausgetretene Betriebsmittel gebunden werden. Abschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Nach knapp einer Stunde konnte die Sperre aufgehoben und die B70 wieder für den regulären Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Söding und Köppling sowie Polizei und Rotes Kreuz. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.