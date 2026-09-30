Wellness-Award: Dieses Hotel ist das beste der Steiermark

Ein steirisches Hotel mischt bei Europas Wellness-Spitze mit: Der Steirerhof in Bad Waltersdorf landet beim wellness-hotel.info Award 2027 in den Top Ten und ist erneut das beste Wellnesshotel der Steiermark.

Wellness-Fans müssen für eines der ausgezeichneten Häuser nicht weit reisen. Das Hotel & Spa Der Steirerhof in Bad Waltersdorf zählt beim wellness-hotel.info Award 2027 zu den zehn bestplatzierten Wellnesshotels. Gleichzeitig wurde das 5-Sterne-Haus erneut als bestes Wellnesshotel der Steiermark ausgezeichnet. Insgesamt wurden heuer 100 Betriebe prämiert. 38 der Auszeichnungen gingen nach Österreich.

3.000 m2 Wellness

Im Mittelpunkt des Steirerhofs steht ein 3.000 Quadratmeter großer Thermen- und Wellnessbereich. Dort stehen den Gästen sieben Pools mit insgesamt 800 Quadratmetern Wasserfläche zur Verfügung. Dazu kommen zehn Saunen sowie großzügige Ruhebereiche. Ein eigener Ladies Spa bietet zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten. Werner und Gunda Unterweger entwickeln den Betrieb gemeinsam mit den Gastgebern Mario und Anita Pabst weiter.

©Bernhard Bergmann Mit 3.000 Quadratmetern Wellnessbereich, sieben Pools und zehn Saunen zählt der Steirerhof auch europaweit zu den Top Ten.

Rund 1.700 geprüft

Für den Award nahm das Portal rund 1.700 Wellnesshotels unter die Lupe. Bewertet wurden unter anderem Ausstattung und Angebote der Häuser sowie die Zufriedenheit der Gäste auf mehreren Bewertungsportalen. In die Auswertung fließen laut wellness-hotel.info Bewertungen von Google, Tripadvisor, Holidaycheck und der eigenen Plattform ein. Auch schlechte Bewertungen werden dabei im Verhältnis zur Zahl der Hotelzimmer berücksichtigt. Marketingstrategien sollen laut Portal bei der Vergabe keine Rolle spielen.

Weitere Preisträger aus der Steiermark: Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, Bad Waltersdorf

Hotel Schütterhof in Schladming, Schladming

RETTER Bio-Natur-Resort, Pöllauberg

Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior, Haus

Das zählt beim Award

„Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt“, erklärt Christoph Reichl, Redaktionsleiter von wellness-hotel.info. Neben Wellnessangeboten seien auch Ruhebereiche, Kulinarik und Spa-Anwendungen entscheidend. Der Award wird seit 2021 jährlich vergeben. Das Portal gibt an, die Auszeichnungen unabhängig und kostenlos zu vergeben. Rund eine Million Nutzerinnen und Nutzer greifen laut Betreiber jährlich auf wellness-hotel.info zu.

Sieger kommt aus Bayern

Den Gesamtsieg holte sich diesmal das Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach im Bayerischen Wald. Als bestes Wellnesshotel Österreichs wurde das Alpenresort Schwarz in Mieming in Tirol ausgezeichnet. In Südtirol liegt das Seeleiten Lake Spa Hotel in Kaltern an der Spitze. Für die Steiermark bleibt Bad Waltersdorf damit die erste Adresse des Rankings: Der Steirerhof ist nicht nur Landessieger, sondern findet sich auch in den europaweiten Top Ten wieder.