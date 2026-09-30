Krankenstände steigen in der Steiermark deutlich an

In der Steiermark sind die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen innerhalb einer Woche von 27.712 auf 31.243 gestiegen. Besonders stark fällt der Anstieg bei grippalen Infekten aus.

In der Steiermark wurden in der Kalenderwoche 39 insgesamt 31.243 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen verzeichnet. Eine Woche zuvor waren es noch 27.712. Damit kamen innerhalb einer Woche 3.531 Meldungen hinzu. Die Zahlen umfassen laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) nur ÖGK-versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieherinnen und Arbeitslosengeldbezieher.

Mehr grippale Infekte

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei den grippalen Infekten. In der Kalenderwoche 38 wurden in der Steiermark 3.527 Fälle erfasst, in der Woche 39 waren es bereits 5.622. Auch bei Influenza gab es einen leichten Anstieg von 31 auf 35 Fälle. Die erfassten Covid-Fälle stiegen von 21 auf 22.

©ÖGK

Unter Vorjahreswert

Trotz des Anstiegs innerhalb einer Woche liegt die Gesamtzahl noch unter jener aus dem Vorjahr. In der Kalenderwoche 39 des Jahres 2025 wurden in der Steiermark 35.830 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen gezählt. Damals entfielen 8.351 Meldungen auf grippale Infekte, 48 auf Influenza und 491 auf Covid. Auch in der Kalenderwoche 38 lag der Vorjahreswert mit 32.685 Meldungen über den aktuell 27.712.

ÖGK nennt Grund

Der Anstieg zeigt sich nicht nur in der Steiermark. Österreichweit wuchs die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von 216.880 in der Kalenderwoche 38 auf 241.882 in der Kalenderwoche 39. Die ÖGK erklärt dazu: „Bei den Krankenstandszahlen ist österreichweit tatsächlich ein steigender Trend zu beobachten. Zurückzuführen ist das auf die typischen herbstlichen Erkältungen und Schnupfen.“ Mehr dazu liest du hier: Krankenstand-Welle: Zehntausende Österreicher vom Herbst erwischt.

Covid-Zahlen beachten

Bei den Covid-Zahlen ist ein direkter Vergleich nur eingeschränkt aussagekräftig. Seit 1. Juli 2023 ist Covid-19 keine meldepflichtige Erkrankung mehr, wodurch laut ÖGK auch weniger getestet wird. Das tatsächliche Infektionsgeschehen sei daher über das Abwassermonitoring sichtbar. Dieses ist unter https://abwasser.ages.at/ abrufbar.