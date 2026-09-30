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Bild auf 5min.at zeigt eine Bäckerei.
Welche Bäckerei in der Steiermark ist für dich die beste? Falstaff ruft auch 2026 wieder zum Bäckereien-Voting auf.
Steiermark
30/09/2026
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Falstaff sucht die beste Bäckerei der Steiermark – deine Vorschläge sind gefragt

Ob Kaisersemmel, Roggenbrot oder Kipferl: In der Steiermark haben viele ihren ganz persönlichen Lieblingsbäcker. Falstaff sucht auch 2026 wieder die beliebtesten Bäckereien in der Steiermark.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Für viele beginnt der Tag mit frischem Brot oder Gebäck. Eine knusprige Kaisersemmel, ein saftiges Roggenbrot oder ein Kipferl zum ersten Kaffee gehören für viele einfach dazu. Genau deshalb ruft Falstaff auch 2026 wieder zum Bäckereien-Voting auf. Gesucht werden die beliebtesten Bäckereien des Landes.

Darauf kommt es an

Was eine gute Bäckerei ausmacht, entscheiden laut Falstaff am Ende vor allem die Stammkundinnen und Stammkunden. Eine Rolle spielen dabei die Qualität von Brot und Gebäck, die Frische und die Vielfalt des Sortiments. Auch das Handwerk hinter den Produkten zählt. Für viele Kundinnen und Kunden kommt aber noch mehr dazu. Denn oft sind es die kleinen Dinge, die eine Bäckerei zur persönlichen Lieblingsadresse machen. Das kann der freundliche Gruß am Morgen sein oder eine Mehlspeise, für die man am Wochenende gerne einen Umweg fährt. Auch ein Brot, das selbst am dritten Tag noch schmeckt, kann den Unterschied machen. Genau solche Erfahrungen prägen die persönliche Wahl.

Hier kannst du voten

Du möchtest deine Lieblingsbäckerei aus der Steiermark nominieren? Hier kannst du deine Lieblingsbäckerei vorschlagen.

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