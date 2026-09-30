Größter Speicherteich der Steiermark auf der Planai eröffnet

Auf der Planai in Schladming steht ab sofort deutlich mehr Wasser für die Schneeproduktion bereit. Der neue Speicherteich Bruckmoos fasst 200.000 Kubikmeter – mehr als doppelt so viel wie bisher.

In den vergangenen sechs Monaten wurde der Speicherteich Bruckmoos auf der Planai erweitert. Statt bisher 80.000 Kubikmetern können dort nun 200.000 Kubikmeter Wasser gespeichert werden. Damit ist er laut Land Steiermark der größte Speicherteich des Landes. Für die Erweiterung wurden 120.000 Kubikmeter Aushubmaterial bewegt, unter anderem für die neue Dammkrone. Bis sich der Speicher vollständig mit Wasser füllt, dauert es 21 Tage.

Schnee in 72 Stunden

Der größere Speicher soll vor allem die Beschneiung der Schladminger Skiberge erleichtern. Gemeinsam mit drei kleineren Speicherteichen steht nun genug Wasser zur Verfügung, um bei optimalen Bedingungen innerhalb von 72 Stunden eine Grundbeschneiung herzustellen. Dafür können insgesamt 500 Beschneiungsgeräte eingesetzt werden. Nach Angaben des Landes gelangt das Wasser mit der Schneeschmelze zum größten Teil wieder in den natürlichen Kreislauf.

Millionen Gäste

Für die Planai-Hochwurzen-Bahnen ist die Beschneiung ein wichtiger Teil des Skibetriebs. Im Winter 2025/26 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 42,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 1.069.100 Gästeeintritten wurde bereits zum vierten Mal in Folge die Marke von einer Million überschritten. Der stärkste Tag brachte 18.566 Tagesgäste und damit laut Angaben der Planai-Hochwurzen-Bahnen den höchsten Tageswert aller steirischen Skigebiete.

Eröffnung auf Planai

Am Mittwoch, dem 30. September, wurde der Speicherteich offiziell eröffnet und von den Pfarrern Andreas Lechner und Bernhard Hackl gesegnet. Rund 40 Mitarbeiter, die direkt an dem Projekt beteiligt waren, nahmen an der Feier teil. Projektleiter war Reinfried Prugger. Auch Vertreter der Planai-Hochwurzen-Bahnen, der Stadt Schladming, des Tourismusverbands und weiterer regionaler Einrichtungen waren vor Ort.

©Land Steiermark Eröffnung des Speicherteichs Bruckmoos: Bgm. Hermann Trinker, GF Peter Weichbold, Projektleiter Reinfried Prugger und LH Mario Kunasek (v.l.) © Land Steiermark; Verwendung bei Quellenangabe honorarfrei Eröffnung des Speicherteichs Bruckmoos: Bgm. Hermann Trinker, GF Peter Weichbold, Projektleiter Reinfried Prugger und LH Mario Kunasek (v.l.)

Ski-Opening im Dezember

Nach der Eröffnung des Speicherteichs richtet sich der Blick bereits auf die kommende Wintersaison. Das offizielle Ski-Opening ist für den 11. und 12. Dezember geplant. Im Planai-Stadion sollen dabei Helene Fischer und ihre Band auftreten. Damit steht wenige Wochen nach der Inbetriebnahme des erweiterten Speichers bereits das nächste Großereignis in Schladming an.