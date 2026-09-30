Tragödie in Feldbach: 13-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Mittwochnachmittag eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt.

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Feldbach kam eine 13-Jährige ums Leben. Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt.

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Feldbach kam eine 13-Jährige ums Leben. Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt.

Gegen 15.40 Uhr war eine 15-Jährige mit ihrem Motorfahrrad auf der Europastraße in Richtung Mühldorf unterwegs. Am Sozius saß ihre 13-jährige Schwester. Beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Südoststeiermark. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit einem Lkw auf der Europastraße in Richtung Feldbach. Er wollte nach links in die Flurgasse abbiegen.

Lkw hielt zunächst an

Vor dem Motorfahrrad fuhr ein Wagen auf der Europastraße. Der Lkw-Lenker bemerkte dieses Auto und hielt laut Polizei an, da er Nachrang hatte. Nachdem der Pkw vorbeifuhr, bog der 61-Jährige ab. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorfahrrad der beiden Schwestern. „Vermutlich dürfte der Lkw-Lenker das Motorfahrrad übersehen haben“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

13-Jährige unter LKW geschleudert

Durch den Zusammenstoß kamen beide Mädchen zu Sturz. Die 13-Jährige wurde dabei unter den Lkw geschleudert. Sofort liefen umfangreiche Rettungsmaßnahmen an. Im Einsatz waren das Rote Kreuz mit Notarzt, ein First Responder sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers C12. Für die 13-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät: „Trotz Erster Hilfe, des Einsatzes des Roten Kreuzes mit Notarzt, First Responder sowie durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 verstarb die 13-Jährige“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark weiter.

Schwester im Spital

Die 15-jährige Lenkerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde in das LKH Feldbach eingeliefert. Der 61-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Zusätzlich standen das Kriseninterventionsteam sowie die Feuerwehren und Mühldorf im Einsatz.