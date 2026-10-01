Bis zu 24 Grad: Steiermark startet mild und trocken in den Oktober

Das milde Herbstwetter setzt sich in der Steiermark auch am ersten Oktobertag fort. Regional beginnt der Donnerstag noch mit Nebelfeldern, diese lösen sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bis zum mittleren Vormittag auf. Danach zeigt sich immer wieder die Sonne, ganz ungetrübt bleibt der Sonnenschein allerdings nicht. Ausgedehnte Wolken in höheren Schichten ziehen im Tagesverlauf über die Steiermark. Trocken bleibt es dennoch. Der Südwind fällt etwas schwächer aus als zuletzt. In den nördlichen Landesteilen bleibt es leicht föhnig. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad, am Nachmittag werden milde 20 bis 24 Grad erreicht.